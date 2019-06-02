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Два уголовных дела открыто после сноса бюста Жукова в Харькове на Украине

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Два уголовных дела открыто после сноса бюста Жукова в Харькове на Украине

Харьков, 2 июня. Два уголовных производства открыто после сноса бюста маршалу Георгию Жукову в Харькове на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Украины.

Уточняется, что уголовное производство открыто по части второй статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) и части второй статьи 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

«В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений», — указали в ведомстве.

Ранее стало известно, что группа националистов в Харькове снесла памятник маршалу СССР Георгию Жукову. Правоохранители пытались помешать «активистам», однако вынуждены были отступить, передает Газета.ru.

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Автор: Сергей Свазовский
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