Украинские силовики созывают масштабное заседание из-за видеоролика

Киев, 2 июня. Украинские силовики проведут масштабное совещание из-за видеоролика об аннексии Румынией западных территорий Украины. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, в ближайшее время состоится большое совещание, в котором примут участие представители руководства Минобороны Украины, Генштаба ВСУ, СБУ, МИД, разведывательных ведомств. В ходе совещания будет обсуждаться любительский видеоролик, в котором описывается аннексия западных территорий Украины.

«Даже «травоядные» могут захотеть стать «хищниками», если мы не будем защищать свое государство», — написал Матиос на своей странице в Facebook.

Поводом для беспокойства украинских силовиков стал видеоролик, опубликованный в Сети 26 мая. По словам автора видео, озвученные в ролике размышления являются легли в пролог его книги, в которой описывается «история войны из альтернативной реальности».

В видеоролике рассказывается об объединении Румынии и Молдавии, которое якобы должно произойти в 2022 году. После объединения румынские войска начинают военную операцию по возвращению части Одесской области и Буковины, которые ранее входили в состав Румынии. Кроме того, в видеоролике описываются события, которые будут параллельно происходить в Донбассе. История заканчивается присоединением украинских территорий к Румынии, а также признанием Киевом независимости Донбасса и переходом Одессы под контроль России.