The Guardian представила коллекцию фейков о «кровавых налетах» ВВС Сирии и ВКС РФ в Идлибе

Британская газета The Guardian опубликовала большую статью, в которой рассказывается о некой петиции врачей сирийского Идлиба, якобы призывающих принять срочные меры для прекращения бомбардировок ВВС САР и ВКС РФ в этой зоне. Насколько можно доверять этим сведениям, и какова цель данной публикации? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Западное издание приводит, как утверждается, данные работников медицинских учреждений оккупированной террористами провинции Идлиб. И так со слов этих абстрактных лиц читателям описываются якобы имеющие место страшные последствия воздушных операций российской и сирийской авиации.

Притом в статье почти нет ни слова о том, что практически весь регион удерживают террористы «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) и других джихадистских группировок, которые регулярно ведут огонь по прифронтовым мирным кварталам и периодически возобновляют перестрелки между собой в жилых районах внутри самого террористического анклава.

Можно подумать, что в представлении автора этого материала жизнь в Идлибе совершенно спокойна и безоблачна под управлением боевиков, а омрачают счастье людей лишь «кровавые налеты» сирийских и российских самолетов.

Западная пресса, как это нередко бывает, в данном случае действует достаточно топорно, наивно пытаясь легализовать дезинформацию о том, будто бы САР и РФ ведут чуть ли не систематическое и намеренное уничтожение больниц в Идлибской зоне деэскалации. Утверждается, якобы целями авиация являются порядка 20 медицинских учреждений в Тармале и ряде других городов.

Автор статьи не жалеет красок, именно рисуя «чудовищные разрушения» и «колоссальный ущерб», будто бы принесенные правительственными ВВС медицинской инфраструктуре своей же страны. В публикации представлена целая коллекция фейков о срочной эвакуации тяжелобольных граждан, беременных женщин и новорожденных младенцев из уничтожаемых госпиталей.

Между тем реальная действительность, которая не менее пугающая, отражения в публикации The Guardian не нашла. Буквально сегодня поступали тревожные сведения о передислокации многочисленных подкреплений террористов на участки фронта в соседних провинциях Хама и Латакия. Ожидается, что массированные обстрелы и диверсии исламистов, которые и без того регулярно осуществляются на окраинах «Большого Идлиба», скоро существенно участятся.

Безусловно, это будет сопровождаться все новыми и новыми жертвами среди гражданских лиц, сведения о гибели которых почти ежедневно поступают из северных районов Хамы и Латакии, с юго-востока Идлиба и запада Алеппо. Обо всем этом европейские и заокеанские СМИ предпочитают молчать, вместо этого генерируя фейки в целях дискредитации официального Дамаска и его союзников.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров в интервью корреспонденту ФАН напомнил, что Запад ведет масштабную информационную войну против САР и РФ. Данный материал The Guardian, безусловно, нужно рассматривать в качестве одного из ее элементов, уверен он.

«Это обычное постановочное мероприятие, которых мы уже видели немало за время конфликта. Напоминает что-то из серии вбросов «Белых касок», которые многократно, но безосновательно обвиняли правительственные силы САР в якобы проведении химатак. Кто мешал этих идлибским «патриотам» бороться с террористами, которые там засели? Западные страны просили Россию не вмешиваться, Турция обещала навести в этой провинции порядок, но становится только хуже, и сейчас оттуда все чаще идут обстрелы по территории российской базы и по сирийским городам. Поэтому эта зона должна быть скорее очищена от боевиков», — считает наш собеседник.

По его мнению, если бы Запад действительно ратовал за мир в Идлибе, то он занимался бы не придумыванием информационных вбросов, а включился бы в войну против «Ан-Нусры» и прочих местных террористических группировок.

«Если этот исламистский анклав не будет устранен, то данный очаг напряженности так и продолжит все время тлеть. Раз уж некоторые страны так хотят порядка в этой зоне, то им нужно договориться и помочь сирийской армии ликвидировать боевиков там. А все эти их душераздирающие петиции имеют только одну цель — дискредитировать правительство Сирии. В действительности же абсолютно понятно, что ни наши ВКС, ни сирийские воздушные силы с мирным населением никогда не воюют», — резюмировал Владимир Джабаров.

1 Организация запрещена на территории РФ.