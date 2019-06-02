В Пулково построят самый современный топливозаправочный комплекс. ФАН-ТВ

В международном аэропорту Петербурга состоялась торжественная закладка первого камня в основание фундамента нового топливозаправочного комплекса. В торжественной церемонии приняли участие представители аэропорта, главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин, а также врио губернатора Петербурга Александр Беглов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Уже через год воздушные суда смогут заправляться не только с помощью специально оборудованных машин, но и прямо с крыла. Самолет будет получать топливо с места стоянки, благодаря многокилометровым подземным коммуникациям и гидравлическим распределителям.

На сегодняшний день такие гидрантные системы есть только в Москве и Хабаровске, но петербургский заправочный комплекс обещает стать самым современным. Кроме того, он обеспечит потребности авиаузла, создаст дополнительные рабочие места, а также привлечет инвестиции для развития Северной столицы.

«Строительсво ТЗК Пулково совместно с банком ВТБ при поддержке правительств Ленинградской области и Петербурга, является важной вехой развития авиазаправочного бизнеса компании «Роснефть». Инвестиции в этот проект составят порядка трех млрд рублей. Новый ТЗК мощностью 300 тысяч тонн авиакеросина в год будет полностью соответствовать современным моровым стандартам и значительно повысит привлекательность Пулково как транзитного хаба для дельнемагистральных перевозчиков», — отметил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

В 2016 году правительство Петербурга присвоило проекту статус стратегического инвестиционного.

«Город, со своей стороны, тоже делает все необходимое, чтобы привлечь инвестиции, чтобы создать инфраструктуру для туристов, и мы ожидаем повышенный интерес к нашему городу, создаем общественные новые пространства», — подчеркнул врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Проектная мощность комплекса составит 50 % от годового объема уже имеющихся мобильных топливных заправщиков. В настоящий момент в аэропорту Пулково заправка воздушных судов осуществляется только с помощью специальных машин. Новый ТКЗ позволит ускорить процесс в среднем на 20 минут. Гидрантная система на 30 % эффективнее топливных машин. Она позволит заправлять большее количество самолетов за то же время. Содержание гидрантного диспенсера также дешевле, чем заправочного автомобиля. Кроме того, по словам вице-президента по коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть» — Отабека Каримова новая система будет более безопасной, поскольку позволит избегать дополнительного движения топлива по аэропорту.

«Современная гидрантная система, которой на сегодняшний день не существует, будет построена. Одновременно девять самолетов смогут заправляться по гидрантной системе. Что это дает? Это — преимущество, на 30 процентов быстрее идет заправка, это безопасность, скорость. Городу, кроме этого, ТЗК дает возможность соответствовать и полностью снабжать аэропорт, который несомненно растет ежегодно, пассажиропоток увеличивается. Мы сможем обеспечить весь этот рост современным оборудованием», — убежден Отабек Каримов.

Также проект предполагает строительство современной лаборатории контроля качества авиационного топлива. В общей сложности оно будет проходить до 23 испытаний. Проект планируют реализовать в два этапа. К 2020 году появится резервуарный парк общей емкостью 8000 кубических метров, девять мест для стоянок воздушных судов и технический парк на шесть топливозаправщиков.

На втором этапе в 2021 году создадут и приемный склад на территории города, еще один резервуарный парк, железнодорожный путь и эстакаду на цистерн. Все коммуникации будут проложены под землей.