Сирия, 3 июня. Джихадисты «Нусры»*** казнили семь гражданских лиц в Идлибе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) снова нанесла удары по Сирии. «Тахрир Аш-Шам» стягивает силы на север Латакии и Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты на западе Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливали позиции боевиков на границах «Большого Идлиба».

«Сирийская свободная армия»** (ССА): подверглась ударам с дрона курдов в кантоне Африн.

«Тахрир Аш-Шам»: казнила семь гражданских лиц по обвинению в пособничестве САА в Идлибе; стягивала силы на север Латакии и Хамы; открыла огонь по городу Камхана в северной части Хамы.

«Исламское государство»1: обвиняется в совершении атаки на КПП курдов у Дибана в Дейр-эз-Зоре.

Курды: подозреваются в организации двух взрывов в северной части Алеппо.

ВС Израиля: нанесли удары по территории провинций Дамаск и Эль-Кунейтра.

ВС Ирака: заявили о ликвидации шести боевиков ИГ1 к западу от Мосула в Ниневии; предотвратили нападение ИГ, планируемое во время праздника Ид Аль-Фитра.

Провинция Дамаск

В ночь с субботы на воскресенье в Сирии произошла еще одна атака Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как передавало агентство новостей SANA News, в 03.22 военные израильских сил открыли огонь по территории провинции Дамаск, тем не менее сирийским системам ПВО удалось перехватить все выпущенные ракеты. Во второй раз Израиль нанес удары по наблюдательным постам правительственных войск САР в западных районах соседней Эль-Кунейтры в 04.10, в результате чего погибли трое сирийских солдат, тогда как еще семь военнослужащих были ранены. Кроме того, пострадали две артиллерийские и одна зенитно-ракетная батарея. После нападения представители Израиля заявили о том, что открыли огонь в ответ на действия сирийских военных, которые якобы выпустили снаряды в сторону горы Хермон, находящейся в оккупированном Израилем районе Голанских высот.

Провинция Латакия

В северной части провинции вновь отмечались столкновения между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. Согласно данным агентства новостей Baladi-News, ВВС Сирии осуществили боевые вылеты в зонах дислокации боевиков террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и союзных ей бандформирований. Исламисты тем временем продолжили передислоцировать дополнительные отряды и вооружение к линии соприкосновения сил с Сирийской арабской армией (САА). По информации корреспондента ФАН Ахмада Марзука, к городу Кабана прибыли несколько единиц бронетехники, партия зенитных установок и РСЗО из соседнего Идлиба. Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в регион также были переправлены около 70 пикапов с крупнокалиберным оружием и порядка пятисот джихадистов «Ан-Нусры», что свидетельствует о готовности боевиков перейти к полномасштабному наступлению.

Провинция Алеппо

На севере провинции в минувшие сутки произошли сразу два взрыва. Новостной портал Baladi-News передавал, что сперва детонировало СВУ, заложенное в городе Аль-Баб, позднее взорвался заминированный мотоцикл в находящемся неподалеку населенном пункте Тель-Айша. Известно, что инцидент в Аль-Бабе обернулся жертвами среди мирных жителей. В установке обеих бомб активисты вооруженной оппозиции обвиняют «спящие ячейки» Отрядов народной самообороны (YPG), осуществляющие вылазки в зонах контроля протурецких вооруженных формирований. Курдские источники, в свою очередь, не заявляли о причастности YPG к случившемуся.

На западе региона вновь прошли боевые вылеты ВКС РФ. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (dorarsite), российские самолеты нанесли точечные авиаудары по укреплениям радикалов «Тахрир Аш-Шам» вблизи военной базы « Икарда».

Во второй половине дня стало известно об атаке курдов на позиции «Сирийской свободной армии» (ССА) в Африне. По данным Twitter-канала (QalaatAlMudiq), курдские радикалы задействовали боевые дроны для нанесения ударов по военному объекту протурецких исламистов в деревне Джабир в Африне.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступала информация о новой вылазке боевиков «Исламского государства» в оккупированном курдами районе. Интернет-портал DeirezZor 24 передавал, что налетчики совершили нападение на один из опорных пунктов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) вблизи города Дибан. Кроме того, курды понесли потери в результате детонации мотоцикла в населенном пункте Ас-Сувар на северо-востоке от Дейр-эз-Зора.

Тем не менее еще один взрыв в провинции удалось предотвратить. Военный источник в сети Twitter (RE_N_AS) передавал, что местные службы безопасности обезвредили бомбу, обнаруженную в городе Аль-Бусейра, расположенном севернее Меядина.

Провинция Идлиб

Накануне стало известно о том, что джихадисты антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» расстреляли семь гражданских лиц, обвинив их в сотрудничестве с сирийскими властями. Агентство новостей Al Masdar News передавало, что задержанных приговорили к казни, несмотря на то, что их вина доказана не была.

На юге Идлиба в течение дня не утихали столкновения между силами САР и боевиками вооруженной оппозиции. Как сообщал на своей странице в Twitter военный источник (jisrtv), части Сирийской арабской армии (САА) наносили удары по военным объектам исламистов на подступах к населенным пунктам Тель-Аас, Басла, Хазарин, Мааррет Хурма, Хан-Шейхун, Кафр-Увейд, Кафр-Небель, Мейдан Газзаль и Аль-Хубейт. Данных о потерях радикалов в живой силе или технике все еще не поступало.

К вечеру прогремел взрыв в административном центре региона. По данным медиапортала Halab Today TV , сработало СВУ, заложенное в автомобиле одного из высокопоставленных членов «Тахрир Аш-Шам», в результате чего он скончался.

Провинция Хама

На севере региона накануне вновь не прекращались вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками исламистских бандгрупп. В первой половине дня джихадисты нанесли удары по городу Камхана. Twitter-канал (MahmodHamway) передавал, что артиллерия правительственных сил, в свою очередь, открыла огонь по укрепрайонам боевиков недалеко от Аль-Латамины и Кафр-Зеты, что привело к уничтожению как минимум одного из радикалов. В то же время перестрелки отмечались вблизи населенного пункта Шейх-Идрис и в горном районе Джебель-Шахшабу.

Поступали сведения о том, что на север провинции к линии разграничения сил с САА была направлена крупная партия подкреплений в составе порядка 120 вооруженных боевиков, а также оружие и боеприпасы. Корреспондент ФАН в Сирии сообщал о том, что дополнительные отряды прибыли в район населенных пунктов Мкайер и Амкия, заняв позиции к северу от ранее освобожденного города Кафр-Набуда.

Ирак

В Ираке продолжились операции, направленные на поиск и уничтожение подпольных групп «Исламского государства». Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что одна из «спящих ячеек» террористической группировки была выявлена на западе от Мосула. Шесть боевиков, действовавших в ее составе, были уничтожены. Кроме того, стало известно о том, что джихадисты готовили масштабную вылазку в день праздника Ид Аль-Фитр в честь окончания поста в Рамадан. Тем не менее спецслужбам вооруженных сил страны удалось предотвратить планируемое нападение.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)