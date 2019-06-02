Волочкова показала фрагмент выступления, за которое отказался платить мэр Анапы
Москва, 2 июня. Российская балерина Анастасия Волочкова показала фрагмент своего номера, который показался мэру Анапы «слишком дорогим».
Балерина опубликовала видеоролик на своей странице в Instagram. На кадрах видео запечатлен фрагмент номера, с которым Волочкова планировала выступить на концерте в честь открытия курортного сезона в Анапе.
«С замиранием сердца представляю, как этот номер я буду исполнять в Анапе на высоте 20 метров в крутящейся со скоростью клетке», — написала Волочкова.
Балерина также добавила, что вынуждена репетировать по шесть часов в день, отметив, что подобные трюки представляют большой риск.
С замиранием сердца представляю, как этот номер я буду исполнять в Анапе на высоте 20 метров в крутящейся со скоростью клетке.???? Поверьте, это очень сложно и рискованно!???????? Но Николай Челноков уникальный режиссер и вселяет уверенность!???????????????? его конструкциям более 15 лет! А номера его покупал Цирк дю Солей.???????? Мне повезло с нашим тандемом! Балерина и Клоун.????????????♂️ Как же это завораживающе! И этот номер так же включен в наш спектакль, зрителями которого смогут стать жители и гости г.Анапа 9 июня в Городском театре.???????? А позднее и в разных городах России и мира.???? Мы репетируем по 6 часов каждый день, не жалея сил. В непростых условиях.. Но мы одержимы этой позитивной историей создания проекта, который принесет много радости людям!???????? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #цирк # балеринаиклоун #анапа
Напомним, 31 июня мэр Анапы Юрий Поляков заявил об отмене выступления балерины Анастасии Волочковой на концерте в честь открытия курортного сезона, который состоится 8 июня. По словам мэра, управление культуры Анапы без его ведома пыталось организовать выступление Анастасии Волочковой стоимостью 640 тысяч рублей.
Поляков отметил, что власти города не будут оплачивать концерт Волочковой из бюджетных средств. Позднее Волочкова заявила, что ей ничего неизвестно об отмене выступления, а также обвинила мэра Анапы в попытке «пропиариться» за счет ее таланта.
По данным мэрии Анапы, все желающие смогут увидеть выступление Волочковой 9 июня. Балерина выступит со своей сольной программой в театре Анапы. При этом на концерт по случаю открытия курортного сезона в Анапе споет Стас Костюшкин, выступление которого оплатят местные предприниматели.