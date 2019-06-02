Сирия, 2 июня. Взрыв в городе Идлиб привел к гибели высокопоставленного члена «Джебхат Ан-Нусры»1***. Курды понесли потери в результате детонации мотоцикла в Дейр-эз-Зоре. Боевики продолжают провоцировать столкновения с САА в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили атаковать укрепрайоны исламистов на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в провинции Ракка.

«Тахрир Аш-Шам»: лишилась одного из высокопоставленных членов группировки после детонации автомобиля в Идлибе; ударила по САА в северной части Хамы.

Курды: понесли потери в результате взрыва мотоцикла на окраине города Ас-Сувар северо-восточнее Дейр-эз-Зора.

Провинция Дейр-эз-Зор

Еще одна вылазка неизвестных произошла в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Согласно данным Twitter-канала (DeirEzzor24), рядом с блокпостом курдов, установленном на въезде в город Ас-Сувар к северо-востоку от Дейр-эз-Зора, взорвался мотоцикл. Детонация бомбы привела к ранению нескольких курдских бойцов. В установке бомбы курдские источники обвиняют боевиков «Исламского государства». Напомним, это уже второй взрыв в провинции за последние два дня. Первый произошел накануне в населенном пункте Дибан юго-восточнее административного центра региона. Несмотря на регулярные взрывы и нападения, устраиваемые подпольными группами террористической группировки, курды продолжают бездействовать, пренебрегая зачисткой пустынных районов провинции.

Провинция Идлиб

Информационный портал Halab Today TV сообщает о взрыве, прогремевшем в городе Идлиб. Сработало СВУ, заложенное в автомобиле, который был припаркован в районе Аль-Дабит недалеко от здания национальной больницы. По данным Twitter-канала (RisboLensky), в результате произошедшего был убит один из высокопоставленных лидеров террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры». Никакой информации о возможных организаторах взрыва пока не поступало. Тем не менее местные активисты подозревают в случившемся подпольные ячейки «Исламского государства».

Между тем ВВС Сирии продолжили работу в южной части региона. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (QalaatAlMudiq), авиаудары сирийских самолетов пришлись по фортификационным сооружениям боевиков в районе населенного пункта Аль-Бара. Сведения о нанесенном джихадистам уроне пока выясняются.

Провинция Ракка

Появилась информация о еще одном взрыве в Ракке. Военный источник в сети Telegram (norsfs) передает, что по меньшей мере два бойца «Демократических сил Сирии»**** (SDF) погибли в результате детонации мины в деревне Узман в восточной части провинции. В установке бомбы обвиняются боевики «Исламского государства», действующие подпольно в занимаемых курдами районах. Напомним, в первой половине дня также прогремел взрыв на кольцевой развязке Ан-Наим. По уточненным данным, опубликованным Twitter-каналом (Ben_Johnson_85), это привело к гибели девяти местных жителей и ранению еще порядка 20 человек.

Провинция Хама

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции вновь открыли огонь по территориям, подконтрольным Сирийской арабской армии (САА), в северной части провинции. На этот раз под ударом оказались позиции правительственных сил в горном районе Джебель Шахшабу. Как известно, ранее джихадисты также обстреляли город Камхана. Кроме того, Twitter-канал (CombatChris1) заявляет о том, что боевики протурецкого формирования «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» были замечены вблизи населенного пункта Аль-Хувейз. Отмечается, что радикалы попытались атаковать российские наблюдательные посты, размещенные на границах «Большого Идлиба» в рамках соглашения о создании демилитаризованной зоны, заключенного в ходе встречи президентов РФ и Турции 17 сентября.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) сообщает о том, что на юге Хасаки были завершены работы по восстановлению электроснабжения, после чего жители города Аш-Шаддади и его окрестностей перестали сталкиваться с регулярными перебоями электричества. Как известно, ремонтные работы проходили в деревне Ар-Рашидия, где были повреждены опоры трех линий электропередач. Предполагается, что ЛЭП пострадали в результате взрывов, организаторами которых выступают террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)