Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Американские СМИ назвали МиГ-35 «кульминацией инженерной мысли»

72
0 Оставить комментарий

Американские СМИ назвали МиГ-35 «кульминацией инженерной мысли»Вашингтон, 2 июня. Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 может стать достойным конкурентом для американского F-35. Об этом говорится в статье американской газеты The National Interest.

Издание отмечает, что российские конструкторы причислили МиГ-35 к поколению «4++», так как истребитель обладает уникальными техническими характеристиками. Новый самолет оснащен девятью узлами подвески, благодаря чему он значительно превосходит МиГ-29 по огневой мощности. Кроме того, МиГ-35 обладает обновленным шасси и рамой повышенной прочности.

«МиГ-35 в полной мере совместим с корректируемыми авиационными бомбами КАБ-500 с телевизионной ГСН, с наведением по лазерной подсветке целей и по ГЛОНАСС. Это позволяет ему участвовать в боевых действиях высочайшей интенсивности, что не под силу МиГ-29», — говорится в статье The National Interest.

Автор публикации также отметил, что МиГ-35 обладает характеристиками, которые наделяют его качествами штурмовика. Кроме того, при создании нового истребителя были применены современные технические решения, благодаря чему МиГ-35 стал огромным скачком вперед.

По мнению автора статьи, МиГ-35 является «кульминацией российской авиастроительной инженерной мысли», впитавшей в себя многолетний опыт создания истребителей. The National Interest отмечает, что МиГ-35 стал самым эффективным многоцелевым истребителем.

                                           

infox - new
Автор: Артем Никулин
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров