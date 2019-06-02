Главу колонии в Орловской области уволят из-за видео с банкетом заключенных

Москва, 2 июня. Руководителя исправительной колонии №2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в Сети появилось видео банкета заключенных. Соответствующее заявление сделал заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что «меры дисциплинарного характера к руководству колонии будут приняты».

«Руководитель, его заместитель будут уволены», — отметил Максименко.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором один из заключенных исправительной колонии №2 в Орловской области предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами.

По словам Максименко, празднование Пасхи не противоречит правилам учреждения, однако оно должно проходить «под контролем или при участии руководства колонии или тюрьмы».