Президент Казахстана рассказал, чем при первой встрече на него произвел впечатление Путин

Нур-Султан, 2 июня. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о знакомстве с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер произвел на главу республики большое впечатление.

Как рассказал Токаев, с Путиным он познакомился в Киеве. Будущий президент Казахстана приехал в столицу Украины на инаугурацию президента Кучмы. Владимир Путин тогда только занял пост премьер-министра РФ.

«Там мы буквально коротко «на ногах» переговорили друг с другом, но уже тогда он на меня произвел большое впечатление своей такой тихой фундаментальностью», — рассказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава Казахстана сообщил, что следующая его встреча с Путиным состоялась, когда Владимир Владимирович уже занял пост исполняющего обязанности президента России. Токаев подчеркнул, что с тех пор они всегда поддерживали связь.

«В том смысле, что он был президентом, а я занимал другие должности, но как-то визуально мы всегда друг друга узнавали», — отметил Токаев в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия».

Глава Казахстана надеется, что у него будет возможность общаться с представителями правительства России. Прежде всего, Токаев, конечно, хотел бы поддерживать связь с Владимиром Путиным. Лидер Казахстана подчеркнул, что он относится к российскому президенту с искренним уважением.

Ранее Токаев назвал партнерство с Россией важным фактором развития Казахстана. Глава республики уверен, что достигать внутренних задач и целей страны можно только при наличии «благоприятного внешнего окружения».