Максакова обеспокоена судьбой дочери Вороненкова

Москва, 2 июня. Оперная певица Мария Максакова поделилась переживаниями по поводу здоровья и дальнейшей судьбы дочери покойного супруга Дениса Вороненкова Екатерины, которую она не видела уже несколько месяцев.

По словам Максаковой, она не общалась с дочерью покойного мужа уже несколько месяцев. Ранее некоторые СМИ сообщили, что Екатерина проходит лечение в наркологическом центре.

Певица заметила, что мать Кати считает дочь неизлечимо больной, поэтому рассматриват возможность оформить опекунство над ней и получить наследство Вороненкова.

«Я боюсь, что ее могут залечить до гроба. Очень обеспокоена, зная, как ее запугивали», — выразила свои опасения Максакова.

Журналисты также показали ей фотографии Елены Страпко, которая, согласно информации некоторых СМИ, родила Вороненкову внебрачную дочь. Оперная певица с удивлением посмотрела на снимки и вспомнила, что ее покойный муж часто «высмеивал» девушку, которая заявляла об их отношениях.

«Может, он содержал ребенка, поэтому она ничего не рассказывает? А почему не сдаст ДНК-тест?» — поинтересовалась Максакова.

В эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ оперная дива заявила, что надеется на торжество справедливости. Напомним, ранее она неоднократно говорила, что убийцей Дениса Вороненкова является ее первый супруг Владимир Тюрин.

Однако позже Максакова опровергла свои слова и покаялась перед Тюриным, отметив, что к убийству ее мужа причастен Денис Панаитов. Соответствующее заявление она сделала в официальном обращении к СК РФ.

Напомним, Дениса Вороненкова, который бежал из России на Украину вместе с Марией Максаковой, убили 23 марта 2017 года. В РФ в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и фальсификации данных в Едином государственном реестре юридических лиц.