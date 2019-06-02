В Харькове снесли памятник маршалу Жукову. События дня. ФАН-ТВ

Националисты повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове. В воскресенье они пикетировали съезд местной партии и устроили «коридор позора» делегатам. А затем толпа направилась к памятнику и сбросила бюст с постамента. «Жукову нет места на Украине», — заявил руководитель восточного крыла запрещенной в России партии «Национальный корпус» Максим Жорин . Местные полицейские пытались усмирить вандалов, но им это не удалось. И вместо бюста Жукова на постаменте был установлен флаг Украины. Стоит отметить, несколько лет назад украинские националисты добились переименования станции метро «Маршала Жукова» и проспекта его имени, а сейчас это проспект имени диссидента-эмигранта Петра Григоренко . Но чему удивляться, когда с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он запрещает пропаганду советской символики и предполагает переименование городов и улиц, названных в честь известных лиц времен СССР. Добавим к этому изменение правописания русских фамилий и запрет русского языка. Все это похоже на попытки стереть многовековую историю.

Слушания в Гааге по делу «Украина против РФ»

Международный суд ООН готовится к жарким баталиям. С 3 по 7 июня в Гааге пройдут очередные слушания по громкому делу «Украина против России». Оно началось еще в 2017-м, естественно, по инициативе Киева. Поводом стали гражданская война в Донбассе и потеря Крыма, в чем незалежная до сих пор яростно обвиняет Россию. И делает это якобы на основании двух международных конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. В МИД РФ отрицают наличие спора по упомянутым конвенциям и намерены обосновать тот факт, что Украина не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража.

«Природа украинских обвинений в адрес России и возникшие на их почве противоречия между двумя странами не имеют отношения ни к одной из конвенций», — заявили в Министерстве иностранных дел России.

Кстати, буквально на прошлой неделе трибунал ООН по морскому праву вынес решение по инциденту в Керченском проливе. Суд вообще не мог рассматривать этот инцидент. И все потому, что ключевая проблема даже не в том, что Украина пересекла нашу границу, а в том, что сам трибунал ООН нарушил границы собственной юрисдикции. Впрочем, сейчас споры по этому вопросу идут и на самой Украине, а против экс-президента страны Петра Порошенко даже открыто уголовное дело о госизмене.