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Трактор въехал в группу журналистов на экстремальных гонках под Ростовом

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Трактор въехал в группу журналистов на экстремальных гонках под Ростовом

Ростов-на-Дону, 2 июня. Трактор въехал в группу журналистов во время экстремальных гонок «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области.

Инцидент произошел на чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу», которые проходят в Ростовской области. Случай произошел во время парных заездов, в ходе которых тракторам предстояло преодолеть водное препятствие. Во время его преодоления одна из машин потеряла управление и сошла с трассы, въехав в группу журналистов.

В Сети был опубликован видеоролик, на кадрах которого можно увидеть, как трактор врезается в толпу журналистов в красных футболках. В результате инцидента никто не пострадал, однако повреждения получило оборудование телеоператоров и фотографов.

«Никто из журналистов за помощью не обращался, все целы», — сообщили организаторы соревнований.

Стоит отметить, что экстремальные гонки «Бизон-Трек-Шоу» ежегодно проходят в Ростовской области с 2002 года. В нынешнем году в соревнованиях принимают участие 33 трактора. По данным организаторов, мероприятие посетили порядка 40 тысяч зрителей.

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Автор: Артем Никулин
Источник: ТАСС
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