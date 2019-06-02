Токаев назвал партнерство с Россией важным фактором развития Казахстана

Алма-Ата, 2 июня. Укрепление взаимоотношений России и Казахстана является значимым прагматическим фактором для достижения успеха во внутреннем развитии республики. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Глава республики уверен, что достигать внутренних задач и целей страны можно только при наличии «благоприятного внешнего окружения».

«Казахстанско-российское сотрудничество, основанное на принципах стратегического партнерства и союзничества, это важнейший фактор достижения успеха Казахстаном в своем внутреннем развитии», — заявил Токаев в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, Нурсултан Назарбаев, который возглавлял правительство республики почти 30 лет, сложил полномочия президента 20 марта. Касым-Жомарт Токаев ранее занимал пост председателя верхней палаты парламента. Он возглавил Казахстан после ухода Назарбаева.

Выборы президента пройдут в республике 9 июня. Помимо Токаева, на пост претендуют шесть зарегистрированных кандидатов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил Назарбаева за развитие сотрудничества Казахстана и России. Глава страны отметил огромную заслугу бывшего президента республики в становлении отношений двух государств.