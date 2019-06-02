Китай успешно испытал новую ракету JL-3

Пекин, 2 июня. Военно-морские силы Китая провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3. Соответствующее видео появилось в Сети.

Как передает Defence Blog, ракету запустили с борта подлодки 2 июня в 4.28 по местному времени из бухты Бохай, которая расположена у полуострова Шаньдун. Многочисленные очевидцы опубликовали в Сети кадры, на которых запечатлен полет ракеты.

New Chinese submarine-launched ballistic missile spotted on test in the Bohai Bayhttps://t.co/9DB5K6JfGX pic.twitter.com/O3UEx1ZxnH — Defence blog (@Defence_blog) June 2, 2019

Согласно информации издания, твердотопливная ракета третьего поколения JL-3 предназначена для оснащения атомных ракетных подводных лодок. Ее дальность составляет порядка 12-14 тысяч километров. Известно, что ракета способна нести до десяти независимых боеголовок.

Ранее сообщалось, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России завершили изготовление второго полкового комплекта зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», предназначенных для экспорта в Китай. Страна Восходящего Солнца стала первым иностранным заказчиком вооружения, подписав контракт на два полка.

В настоящее время техника находится на полигоне «Капустин Яр», где ведутся ее приемо-сдаточные испытания, которые продлятся в течение двух месяцев.