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Китай успешно испытал новую ракету JL-3

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Китай успешно испытал новую ракету JL-3

Пекин, 2 июня. Военно-морские силы Китая провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3. Соответствующее видео появилось в Сети.                                                                        

Как передает Defence Blog, ракету запустили с борта подлодки 2 июня в 4.28 по местному времени из бухты Бохай, которая расположена у полуострова Шаньдун. Многочисленные очевидцы опубликовали в Сети кадры, на которых запечатлен полет ракеты.

Согласно информации издания, твердотопливная ракета третьего поколения JL-3 предназначена для оснащения атомных ракетных подводных лодок. Ее дальность составляет порядка 12-14 тысяч километров. Известно, что ракета способна нести до десяти независимых боеголовок.                                                                                 

Ранее сообщалось, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России завершили изготовление второго полкового комплекта зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», предназначенных для экспорта в Китай. Страна Восходящего Солнца стала первым иностранным заказчиком вооружения, подписав контракт на два полка.                                                 

В настоящее время техника находится на полигоне «Капустин Яр», где ведутся ее приемо-сдаточные испытания, которые продлятся в течение двух месяцев.

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Автор: Сергей Петров
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