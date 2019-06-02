Террористы «Исламской партии Туркестана»* готовятся атаковать армию Сирии в Латакии

Лидеры «Исламской партии Туркестана» (деятельность запрещена в РФ) продолжают наращивание сил на линии соприкосновения с подразделениями вооруженных сил Сирии в северо-восточной части провинции Латакия. По информации местных источников в Facebook (@abbad.syriadze.7), за последние три дня в город Джиср Аш-Шугур прибыло много боевиков и техники.

Только вчера неподалеку от этого населенного пункта была замечена колонна боевиков, состоящая приблизительно из тридцати машин (пикапов с пулеметами и грузовиков). На нескольких машинах были закреплены флаги «Исламской партии Туркестана».

Из Джиср Аш-Шугура, превращенного террористами в мощный укрепрайон, часть боевиков направляется в сторону населенного пункта Мааранд, находящегося в десяти километрах от него. Здесь располагаются укрепленные позиции «Исламской партии Туркестана». Местные жители говорят о многих километрах туннелей, прорытых боевиками под землей для создания устойчивой обороны в этом районе.

Также очевидцы отмечают наращивание сил террористов в районе населенного пункта Бдама, который, как и Мааранд, находится рядом с Джиср Аш-Шугуром. Они сообщают, что вчера сюда прибыли четыре группы боевиков, среди которых много иностранцев, а сегодня ночью четыре грузовые машины доставили боеприпасы.

Примечательно, что все три населенных пункта входят в единый район обороны, контролируемый радикалами «Исламской партии Туркестана». Увеличение численности боевиков подтверждает информацию о подготовке террористов к наступательным действиям.

Косвенным признаком подтверждающим это также может рассматриваться информация о том, что в среду боевикам бандформирований, расположенных в Джиср Аш-Шугуре, выдавали обещанные деньги.

Ранее спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) также сообщал о фактах крупной переброски техники и отрядов исламистов к линии фронта в северных районах Латакии и Хамы.