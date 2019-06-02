РПЦ опровергла сообщение о пропаже останков детей Николая II

Москва, 2 июня. Останки детей последнего императора России Николая II находятся в Новоспасском монастыре в Москве и никуда не пропадали. Об этом сообщил пресс-секретарь столичного Патриарха Александр Волков.

Ранее в СМИ появилась информация, что останки Алексея и Марии Романовых исчезли из монастыря. Представитель РПЦ пояснил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что распространяемое сообщение является слухами и домыслами. Волков пообещал, что 3 июня церковь даст подробное разъяснение по данной ситуации. Представители Новоспасского монастыря не прокомментировали сообщение о пропаже.

Доступ к останкам детей Николая II могли получить только сотрудники Следственного комитета, проводящие расследование убийства царской семьи. В ведомстве сообщили, что СК не забирал останки из монастыря.

Напомним, Следственный комитет РФ возобновил уголовное дело летом 2015 года после того, как церковь отказалась признать принадлежность к семейству Романовых так называемых «екатеринбургских останков». Летом прошлого года проведенная СК молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что останки относятся к царской семье. В церкви пообещали провести свое расследование на Архиерейском соборе и только после этого принять решение, сообщает телеканал «360».