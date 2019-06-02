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Политика

СМИ сообщили о попытках США подчинить Европу в сфере оборонной политики

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СМИ сообщили о попытках США подчинить Европу в сфере оборонной политики

Мадрид, 2 июня. США выдвинули ультиматум Европе, требуя допустить американские компании к реализации оборонных проектов Евросоюза. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

По данным издания, Вашингтон требует от Евросоюза допустить компании из США к реализации европейских проектов в области создания нового вооружения. При этом власти ЕС выступают против подобного развития событий, так как это ведет к зависимости Брюсселя от США.

При этом ранее американская сторона предупредила Евросоюз о том, что Брюссель может оказаться «один перед лицом таких угроз, как Россия», если не пересмотрит свое отношение к американским компаниям. Данная позиция была озвучена администрацией президента США в ходе визита представителей Евросоюза в Вашингтон, где обсуждались

вопросы нормативов европейского фонда обороны и проектов по вооружению программы Постоянного структурированного военного партнерства (PESCO).

Американская сторона уверена, что европейское законодательство будет препятствовать участию компаний из США в разработке вооружений для Евросоюза. Вашингтон выдвинул ультиматум Евросоюзу, потребовав изменить законодательные нормы.

Издание отмечает, что ультиматум США является серьезной угрозой для будущего оборонного союза ЕС. По мнению автора статьи, США предупреждают Евросоюз о том, что отказ от сотрудничества с американскими компаниями может привести к негативным последствиям в отношениях между Вашингтоном и Брюсселем.

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Автор: Артем Никулин
Источник: ТАСС
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