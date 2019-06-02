Волонтеры-медики провели мастер-класс по оказанию первой помощи. ФАН-ТВ

Московские волонтеры-медики 2 июня провели для горожан мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Как они пояснили корреспонденту ФАН, время для акции выбрано не случайно, ведь летом риск получить травму очень высок. Вовремя оказанная первая помощь может спасти человеку жизнь. Основные правила всем желающим объяснили участники Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) и волонтеры-медики Московского регионально отделения ВОД (МРО ВОД). Основной упор они сделали на объяснение приемов помощи при травматизме, кровотечении и сердечно-легочной реанимации. Акция прошла в муниципальном районе «Аэропорт».

«В 90% случаях люди бывают не готовы к ситуациям, в которых нужно оказать первую медицинскую помощь. Мы хотим, чтобы наши участники увидели, как можно использовать повседневные и подручные средства, например одежду, галстуки, барабанные палочки, ручки и тп», — заявил муниципальный депутат района Аэропорт Геннадий Новиков.

Зачастую, в тот момент, когда помощь нужна, люди начинают паниковать и теряют время.

«Когда ты на пикнике с друзьями, и человек упал, тут надо просто наложить шину. Казалось бы, что тут сложного? А люди теряются. Кто-то должен найти палочки, это же все из подручных средств делается. Ты ищешь предмет, который можешь подложить, накладываешь шину и доводишь человека в травмпункт. Мы не говорим, что первая помощь — это помощь врачебная, как раз — доврачебная. Уметь правильно среагировать быстро и довести до скорой помощи», — подчеркивает волонтер-медик Ольга Никитина.

Мастер-класс привлек внимание окружающих. Некоторые признались, что оказывались в ситуациях, когда эти знания очень бы им помогли.

«Мы проходили мимо, увидели это мероприятие, подошли, посмотрели, нам стало интересно. Мы стали участвовать, потому что недавно был случай в метро: мужчина упал, и непонятно, что с ним. Медиков не было рядом, а люди не знают, как помочь. Мне кажется, это мероприятие как раз обучает тому, чтобы человеку хотя бы помочь», — поделились впечатлениями прохожие.

В любом случае, отмечают медики, не стоит забывать о главном правиле: «Не навреди». Если человек не представляет, как помочь, лучше вызвать скорую помощь и оставаться с пострадавшим до ее приезда.