Составлен рейтинг регионов РФ с самым высоким спросом на пикапы

Москва, 2 июня. Три тысячи новых пикапов продали в РФ за пять месяцев 2019 года. Об этом сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат».

Первое место в рейтинге российских регионов, где чаще всего покупают пикапы, занял Ханты-Мансийский автономный округ. В 2019 году в ХМАО купили свыше 300 автомобиль данного типа. На втором месте расположилась Москва с 228 реализованных пикапов. Тройку лидеров замыкает Московская область, там было продано 134 единицы автотранспорта.

Также в топ вошли Иркутская область и Санкт-Петербург, Красноярский и Краснодарский края, Самарская область, Свердловская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Победу среди модельного ряда одержал УАЗ «Пикап». Далее следуют Toyota Hilux и Mitsubishi L200.

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