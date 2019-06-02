Когда и зачем США запустили процесс демонизации Сирии и почему их план провалился

Сирийское издание Al Watan опубликовало статью, посвященную теме вооруженного конфликта в арабской республике в целом и его предпосылкам. Ее автор, журналист Биссам Абу Абделла говорит о том, что США запустили целый процесс демонизации Дамаска, и началось это еще на рубеже 20 и 21 веков. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Соединенные Штаты, как говорится в публикации, запустили свой антисирийский план до вторжения в Ирак в 2003 году и условий бывшего Госсекретаря Колина Пауэлла, отвергнутых сирийским лидером Башаром Асадом. Одним из важных пунктов этой программы стало убийство ливанского премьер-министра Рафика Харири зимой 2005 года, в котором Вашингтон и его союзники беспочвенно обвинили Дамаск.

Однако это не сработало, поскольку сфабрикованные доказательства и подставные свидетели были в конечном счете разоблачены. Но тогда американские и другие западные спецслужбы пошли на еще более серьезный шаг — развязали масштабную войну против Сирии.

Тогда процесс демонизации республики в глазах международного сообщества принял еще более изощренные и сложные формы. Особый уклон делался на гуманитарный фактор, который использовался американцами как основное прикрытие для военной интервенции в страну. В ход шли всевозможные фейки об «ужасах» в САР и «кровавом диктаторе» Асаде, вплоть до выдуманных легенд о вырывании ногтей у детей в провинции Даръа.

Особое внимание было уделено и до сих пор уделяется теме пресловутого химического оружия, несмотря на то, что все оно было уничтожено еще в 2013 году в присутствии международных наблюдателей, в том числе и из ОЗХО. Это не мешает иностранным спецслужбам с помощью подконтрольных боевиков и «Белых касок» до сих пор систематически осуществлять подобные информационные вбросы против Сирийской арабской армии (САА).

По мнению Биссама Абу Абделлы, США ведут и психологическую войну против народа республики. Война, по их замыслу, должна заставить думать сирийцев, будто бы единственный путь разрешения конфликта заключается в уничтожении государства, легитимного правительства и всех институтов с тем, чтобы затем поставить на их место другие — удобные для Штатов — власти.

Соответственно, подводит итог автор публикации, настоящим демоном является не тот, кого пытаются им выставить, а тот кто хочет это сделать, и причем столь бесчеловечными методами. Те, кто планировал и развязал эту жестокую многолетнюю бойню из собственных политических амбиций, — даже не просто демоны, а дьяволы.

Наш собеседник, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев, подчеркнул, что полностью согласен с тезисами данной статьи. В беседе с корреспондентом ФАН он рассказал, что тоже считает, что против Сирии была развернута комплексная агрессия, осуществляющаяся на политическом, военном и экономическом уровнях.

«Автор публикации хорошо показывает то, как на самом деле зарождался и развивался кризис в САР. Безусловно, против арабской республики выступали не столько террористы, сколько вражеские страны, стремящиеся подчинить ее своей воле, боевики же являются, скорее, лишь одним из инструментов этих внешних сил. Причем эта агрессия массовая, поскольку на одной стороне против Сирии одновременно воюют и радикалы всех мастей, и США, и страны Евросоюза, и Израиль со своими постоянными бомбардировками. Безусловно, их стратегическая задача, действительно, состоит в уничтожении сирийского государства в том легитимном виде, в котором оно существует сейчас», — убежден наш собеседник.

И потому только демонами их и можно назвать, добавил он. Соединенные Штаты и их союзники буквально ввергли САР в ад на несколько лет, не считаясь ни с жертвами среди мирных жителей, ни с числом разрушенных школ и больниц.