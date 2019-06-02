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Украинцы пристыдили Зеленского за безграмотность в президентском указе

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Украинцы пристыдили Зеленского за безграмотность в президентском указе

Киев, 2 июня. Украинцы пристыдили главу государства Владимира Зеленского из-за грамматических и пунктуационных ошибок, которые были обнаружены в его указе.

31 мая на сайте украинского президента был опубликован указ Владимира Зеленского «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины». Пользователи Сети обнаружили массу ошибок в указе главы государства, а также подвергли критике администрацию президента Украины.

Один из пользователей социальной сети Facebook опубликовал скриншоты с текстом указа Зеленского с исправленными ошибками. Он обратил внимание на отсутствие запятой после оборота «согласно», а также на неправильно использованный падеж при перечислении имен и должностей чиновников, которые были включены в состав СНБО.

Пользователи Facebook оставили несколько десятков комментариев под этим постом, назвав Зеленского «неграмотным», а также выразили уверенность в том, что любая секретарша способна грамотно составить подобный указ.

«Это какой-то позор. Это просто неописуемо! У них умер литредактор?» — написал Борис Панфилов.

«Любая секретарша составит эту бумагу грамотнее», — считает Галина Грановская.

Напомним, 25 апреля Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно тексту закона, украинский язык становится единственным государственным языком на Украине.

В свою очередь избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после вступления в должность он тщательно проверит этот закон на соблюдение прав и интересов украинских граждан. 

 

 

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Автор: Артем Никулин
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