Грантоеды на страже «великой молдавской тайны». Колонка Александра Малькевича

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей журналист Александр Малькевич отныне является персоной нон грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае этого года. В связи с чем начал работу над очередным документальным циклом «Смугляне-молдаване». Причем помогают в работе ему… сами местные жители, присылающие материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram.

На самом деле таких посланий было очень много: за прошедшие три недели мне писали практически во всех социальных сетях. В том числе и несогласные с некоторыми моими выводами.

Например, мой текст про Илана Шора вызвал живую реакцию жителей Оргеева, где он проработал мэром четыре года. Дмитрий Головченко написал, что «…Шор — единственный, кто отдает — пусть не все, но все же — деньги людям! Напрямую! Не в кредит, не в долг, а просто в Оргеев. Кому было тепло от лярда, лежащего в банках?»

Логика странная, но теперь хотя бы понятно, с какой стратегией избирался и побеждал человек, в отношении которого прокуроры просили 19 лет, суд дал 7,5, а он по-прежнему находится на свободе: «Я — Робин Гуд!» То есть деньги взял, но не себе, а для людей.

И еще о любопытном: на самом деле мы сейчас вместе с жителями Молдавии (Республики Молдова) участвуем в уникальном социальном (и журналистском) эксперименте — создаем совместное расследование, невзирая на «железный занавес», который пытаются построить вокруг нас молдавские силовики. Интересно, были ли раньше такие прецеденты в мировой медиаистории?

Кстати, недавно мне удалось детально почитать подборку молдавских СМИ о себе. Было интересно, особенно в части оправданий моей депортации со стороны местных «товарищей в форме».

Так, через tv8.md сотрудники пограничной полиции передали, что «…гражданин России Малькевич не смог мотивировать цель визита в нашу страну». Глава пресс-службы пограничной полиции Раиса Новицки пошла дальше и попыталась развить мысль (тут ее даже ТАСС процитировал).

«Эта персона не соответствовала требованиям для прохождения государственной границы. В ходе контроля он не смог подтвердить цель визита в Республику Молдова».

Мне даже как-то неудобно это комментировать; возможно, офицеры их полиции на границе плохо понимают по-русски и не умеют читать? То есть наличие забронированного отеля в центре Кишинева на все время поездки и набор планов поездок по стране (все это у меня было)… этого недостаточно? Может быть, тогда им имеет смысл создать некую анкету со списком вопросов для въезжающих: заполнил — и есть хотя бы какая-то история. Будет тогда, о чем спорить. Нет, не делают — невыгодно, потому что исключает возможность произвола.

Об этом, кстати, в конце мая на своем брифинге говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы отмечаем очередной всплеск искусственного препятствования властями Молдавии поездок в эту страну российских граждан. Причем речь идет даже не о представителях государственных структур. Абсолютно без каких-либо внятных, понятных причин во въезде в страну было отказано и главе комитета Общественной палаты РФ Александру Малькевичу, и корреспонденту «Комсомольской правды» Дарье Асламовой».

Кроме того, она напомнила, что 15 мая в аэропорту Кишинева «для собеседования» был задержан директор ФГБУ «Ресурсный молодежный центр» Алексей Любцов.

«И это при том, что о его визите российское посольство заблаговременно проинформировало МИД Республики Молдова», — отметила Захарова.

Ничего удивительного, что о происходящем с грустью иронизируют сами молдавские журналисты.

Лидия Ткач из «КП-Молдова» написала потрясающий текст, кусок которого я обязан процитировать.

«Скоро о нас будут говорить как о самой злобной и негостеприимной стране. Странная складывается ситуация. Не так давно одно из аналитических агентств России, а затем и крупный туристический портал (туту.ру), просчитав цены и предложения, включили Молдавию в десятку самых привлекательных стран для отдыха. Нашу страну поставили в ряд с такими «гигантами» курортного и экскурсионного туризма, как Испания, Франция. Гордиться бы... Чистить бочки на винзаводах и в погребах, белить бордюры в сельских трогательных подворьях, драить плиты в ресторанах и... встречать нескончаемый поток гостей. Но... Не будет гостей, не пускают их в нашу страну. До сих пор непонятно, почему отказывают во въезде артистам и журналистам из России. Ладно еще политики: одно дело, если они наговорят гадостей про молдавских коллег на своей территории, другое дело — на нашей… Но чем артисты и журналисты насолили?! Слышала версию насчет деятельности, направленной против Молдавии. Интересно, что имеется в виду? Шпионаж? Да тут и шпионить негде, даже если очень захотеть, — нет великой молдавской тайны, секретных заводов или разработок новейшего вооружения. Пресловутая «российская пропаганда», против которой идет священная война?! Так пропагандировать можно и из-за границы — даже эффективнее, так как самая активная часть населения пользуется Интернетом. Кстати, документы у тех, кого не пустили в страну, были в порядке. Ну побывал бы у нас журналист и общественник Александр Малькевич, поговорил бы с ветераном войны... а даже если не с ветераном, то вряд ли это бы вызвало военный переворот…»

Все так. Больше того: своими «изящными действиями» в посудной лавке молдавские силовики добились… нет, не одного — сразу нескольких удивительных реакций.

Смотрите, какая штука. Во-первых, я, человек, который почти ничего не знал о Молдавии (и особо не собирался), теперь предметно занимаюсь ее изучением. Плюс пишу, публикую, выступаю. А ведь всего этого можно было избежать.

Во-вторых, каждый выпуск нашего «сериала» в Молдавии читают — и на сайте РИА ФАН, и — благодаря перепечаткам — на ресурсе www.1news.md (здесь вышли все четыре предыдущие главы). Получилось все, как написала выше коллега Ткач.

И, в-третьих, обо всей этой ситуации только в мае (!) и только в молдавских СМИ (!!) вышло 48 публикаций (!!!). И называется такая кампания «эффектом Барбры Стрейзанд»: хотели замолчать, а получилось все наоборот.

Все по министру иностранных дел России Сергею Лаврову — лучше и не скажешь: «Дебилы, …»

И теперь еще немного о «нежелательных гостях» и информационной войне. Себе-то молдаване все разрешают.

Вот смотрите: с 25 по 30 июня некий Росиан Василой, эксперт молдавского Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul, планирует поездку в зону проведения Операции объединенных сил Украины в Донбассе. Там он собирается встретиться с украинским командованием и военнослужащими на передовой.

«Эксперту» поставлена задача по максимуму собрать натуры для последующего разогрева темы гражданской войны в Донбассе в молдавских СМИ. Естественно, конфликт нужно показать со стороны, выгодной западным заказчикам. То есть упор будет сделан на «российскую военную агрессию», «нарушения Россией международного права», «преступления руководства РФ» и тому подобное. Не обойдется и без заигрываний с приднестровской темой, проведения параллелей между спорными территориями и ситуациями.

По странному совпадению буквально 13-14 мая основатель (IDIS) Viitorul, а ныне депутат парламента Молдавии от блока ACUM Игорь Мунтяну проводил встречи в Брюсселе в рамках празднования 10-летия Восточного партнерства.

У меня, простите, очевидный вопрос: какие такие «социальные инициативы» развивает данный институт? Нет, конечно, я все понимаю, западные гранты на «развитие демократии» в Молдавии давно не секрет. Но нельзя же настолько «энергично» их отрабатывать, что даже сами сотрудники (IDIS) Viitorul теряют терпение. Или все было наоборот? Шеф института привез из Брюсселя новое задание?..

Закончу же я вновь цитатой из переписки в соцсетях с жителем Оргеева Дмитрием Головченко.

«Нам, простым гражданам, тяжело отсеивать, так скажем, зерна от плевел. Вроде идет [на выборы] политик, а приходит коррупционер, меняет людей власть… Люди же в основе своей у нас добрые, доверчивые, гостеприимные. А Вас и тех, кому интересен «молдавский феномен», оттого и не пускают — и не молдоване, а новоиспеченные румыны».

Но вот об этом («румынской партии» в Молдавии) я подробно расскажу в следующий раз.

Первая часть цикла: https://riafan.ru/1180765-moldavskie-pitushki-protiv-rossiiskikh-zhurnalistov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Вторая часть цикла: https://riafan.ru/1180896-kak-zakonodatelnye-shory-meshayut-moldavskoi-paskude-vzyat-vlast-kolonka-aleksandra-malkevicha

Третья часть цикла: https://riafan.ru/1181335-moldavskie-kibersoldaty-na-strazhe-rodnogo-obezyannika-kolonka-aleksandra-malkevicha

Четвертая часть цикла: https://riafan.ru/1181420-strashennyi-kuklovod-ili-v-chikh-rukakh-nakhoditsya-moldaviya-kolonka-aleksandra-malkevicha