Ургант поделился воспоминаниями, как умирал Краско

Москва, 2 июня. Известный телеведущий Андрей Ургант поделился воспоминаниями о покойном российском актере театра и кино Андрее Краско и рассказал о том, как он умирал.

По словам Урганта, когда Краско было тяжело, он был рядом с ним.

«У него были глаза с невероятным магнетизмом. Он знал больше, чем я», — рассказал Ургант.

Он также подчеркнул, что актер просил дать ему спокойно умереть. Ургант-старший рассказал и о тесном общении его сына с Краско, когда тот приходил к ним в гости.

По словам телеведущего, Иван Ургант дружил с покойным актером сильнее, чем он.

«Они были очень близки», — резюмировал собеседник StarHit.

Известный российский актер Андрей Краско ушел из жизни в 2006 году на 50-м году жизни. Причиной внезапной смерти актера стала острая сердечная недостаточности. В тот момент он находился в Одессе на съемках фильма «Ликвидация» режиссера Сергея Урсуляка.

Ранее сообщалось, что переехавшая с семьей в Испанию дочь Андрея Краско хочет вернуться в Россию. 14-летняя девочка даже изучала русский язык и литературу, чтобы стать на родине актрисой. Она еще окончательно не решила, кем хочет стать — ее привлекает и профессия кинолога. Алиса говорит на русском, испанском, каталонском, английском языках и растет очень ответственной.