Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 2 июня.

Мужчина погиб при обвале крыши сцены во время рок-фестиваля KOZAK Fest, который проходил в Днепропетровской области. Крыша рухнула на сцене рок-фестиваля на Украине, есть жертвы.

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова назвала имя настоящего заказчика убийства своего мужа Дениса Вороненкова. Максакова назвала имя заказчика убийства мужа в официальном обращении к СК РФ.

Трое военных Сирийской арабской армии стали жертвами ракетного обстрела со стороны Израиля. Трое сирийских военных погибли при ракетном ударе Израиля.

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал певицу Алсу за решение ее дочери отдать выигранный миллион рублей на благотворительность. Лоза высказался о решении дочери Алсу отдать на благотворительность миллион рублей.

Дональд Трамп заявил, что Великобритании следовало подать в суд на ЕС за ошибки Брюсселя, стоившие Лондону больших денег. Трамп рекомендовал Лондону не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit.

Надежда Савченко упрекнула украинские власти за отказ вернуть жителям Донбасса социальные права и завезти в ДНР и ЛНР гривну. Савченко рассказала, как Украина проиграла очередной «бой» за Донбасс.

Россия представит доказательства отсутствия у международного суда ООН юрисдикции для рассмотрения дела «Украина против РФ». МИД РФ объяснил, почему Киев не может предъявить претензии по Крыму в международном суде ООН.

Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, депутат Рады Антон Геращенко покинул страну. Советник Авакова улетел с Украины с порезанной шеей.

Савченко назвала решение Москвы о выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины. В ДНР оценили заявление Савченко о новом проигранном бое за Донбасс.

Михаил Саакашвили заявил, что Украину нельзя назвать даже «аграрным придатком» Европы. Саакашвили оценил текущее состояние Украины.