Донбасс, 2 июня. Украинские войска усилили обстрелы ДНР и ЛНР, применяются тяжелые минометы и артиллерия. За неделю под обстрелами ВСУ ранены девять гражданских, из них двое детей. Комбриг десантной части ВСУ продал дорогостоящее американское оборудование. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Силы ООС увеличили обстрелы ДНР и ЛНР

Объединенные силы Украины значительно увеличили обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик после прихода к власти президента Владимира Зеленского, констатировали военные ДНР и ЛНР. Только за прошедшую неделю в результате ударов ранены девять мирных жителей: семь в ДНР и два человека в ЛНР, среди раненых двое детей.

Кроме того, украинские войска все чаще задействуют артиллерийские системы, противотанковые управляемые ракеты и другие типы тяжелых вооружений при нанесении ударов. Стоит вспомнить и две неудавшиеся попытки диверсионных вылазок. В результате одной восемь украинских бойцов попали в плен к дончанам, а в соседней республике трое силовиков Киева были убиты.

Оперативная обстановка

Всего же за минувшие сутки вооруженные формирования Украины 14 раз обстреляли ДНР и ЛНР, сообщают представительства республик в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК). Результатом стало ранение двух мирных жителей в ДНР.

Всего по семи населенным пунктам ДНР украинские силовики осуществили 11 обстрелов. ВСУ применяли тяжелые минометы, зенитные установки, вооружения боевых машин и гранатометы. Аналогичные вооружения были задействованы и при обстрелах соседней республики, где войска Украины трижды нарушали режим прекращения огня.

Хищение оружия и боеприпасов в ВСУ приняло угрожающие масштабы

Сделки по нелегальной реализации оружия и боеприпасов украинскими военными в зоне гражданского конфликта на Украине исчисляются порой сотнями, констатировал официальный представитель Народной милиции ДНР майор Даниил Безсонов.

Особо отличаются силовики 35-й бригады морской пехоты под командованием Николая Паласа. Как стало известно военным ДНР, недавно со складов ракетно-артиллерийских вооружений бригады пропали 10 тысяч патронов и горюче-смазочные материалы на сумму около 7,5 млн рублей.

Напомним, что в армейских корпусах республик Донбасса ранее неоднократно сообщали о бизнесе украинских военных по продаже оружия с фронта. Зачастую в данных схемах задействуются волонтеры, которые пользуются авторитетом среди украинских бойцов.

Десантники ВСУ «потеряли» дорогостоящее американское оборудование

Станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США пропала из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщает майор Безсонов. Информация, по словам офицера, подтверждается источником военных республики в штабе ООС.

Как следует из сообщения представителя ДНР, пропавшая станция должна была подлежать утилизации вследствие неисправности. Военные республики утверждают, что дорогостоящее американское оборудование было продано командиром бригады, а по документам пройдет как уничтоженное обстрелами противника.

Генштаб ВСУ задействует СМИ для поднятия боевого духа бойцов

Новый начальник украинского Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак недавно утвердил план задействования средств массовой информации в передовых частях и соединениях армии, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Цель данных мероприятий — поднятие имиджа ВСУ. На данный момент разведка луганчан фиксирует работу съемочных групп в подразделениях 54-й механизированной бригады армии Киева, чьи диверсанты были на этой неделе разбиты силами сопротивления ЛНР при попытке диверсионной вылазки.

В связи с поступлением указанной информации луганское командование не исключает проведения новых провокаций украинскими силовиками для обвинения армии ЛНР в нарушении минских соглашений.