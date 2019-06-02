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2 июня 2019
ФАН разоблачил фальшивый документ «Профсоюза Навального» о повышении зарплаты подмосковной медсестре
Так называемый «Профсоюз Навального», незаконная организация, собирающая данные россиян, выложил в Twitter свидетельство своей «успешной» работы — справку о зарплате медсестры из подмосковной больницы, которой после обращения к Навальному якобы подняли зарплату до средней по региону.
Хорошая новость, если не рефлексировать. Редакции Федерального агентства новостей документ со старательно вымаранными данными и явными следами ретуши текста показался подозрительным, и не безосновательно. Специалисты бухгалтерского учета, к которым мы обратились, заметили множество ляпов. Рассказываем, что не так со «справкой» от Навального.
Помимо очевидных дилетантских ошибок, невооруженным глазом видно, что текст и цифры были вырезаны из другого документа и неправильно наложены на форму.
Авторы «документа» не стали утруждать себя подбором шрифтов и соблюдением норм, ведь специалистов по бухгалтерскому учету среди подписчиков Навального немного. А тех, кто выразит недовольство в комментариях, обязательно заклеймят «засланным казачком».
Помимо оставленных следов грубого редактирования, изготовители подделки ошиблись и в расчетах. Исходя из сумм, указанных в начислениях, оклад по основной должности должен составлять 19 375 р., а не 14 165р., как написано в листе.
Для каждой выплаты всегда указывается расшифровка. В бюджетных организациях на каждую из них существует соответствующий код. Например, для выплаты по основной должности – 001. Код записывается в отдельный столбец. В расшифровках, кроме основной должности и совместительства, указываются надбавки и премии, за которые осуществляется начисление.
Команде Навального стоило уделить куда больше внимания технической стороне дела, чтобы реклама его так называемого профсоюза действительно сработала. Но, по всей видимости, блогер считает подписчиков недостаточно умными, чтобы заметить подлог.

Ранее ФАН сообщало, что Навальный наживается на россиянах, продавая их личные данные через незаконный «профсоюз». На сайте «Профсоюза Навального» указана определенная форма для подачи жалобы, в которой человек, обратившийся за помощью, обязан указать полные сведения о месте работы и должности, а также подтвердить согласие на обработку персональных данных.
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