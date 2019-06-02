ФАН разоблачил фальшивый документ «Профсоюза Навального» о повышении зарплаты подмосковной медсестре

Для каждой выплаты всегда указывается расшифровка. В бюджетных организациях на каждую из них существует соответствующий код. Например, для выплаты по основной должности – 001. Код записывается в отдельный столбец. В расшифровках, кроме основной должности и совместительства, указываются надбавки и премии, за которые осуществляется начисление.