ФАН разоблачил фальшивый документ «Профсоюза Навального» о повышении зарплаты подмосковной медсестре

Команде Навального стоило уделить куда больше внимания технической стороне дела, чтобы реклама его так называемого профсоюза действительно сработала. Но, по всей видимости, блогер считает подписчиков недостаточно умными, чтобы заметить подлог.
Ранее ФАН сообщало, что Навальный наживается
на россиянах, продавая их личные данные через незаконный «профсоюз». На сайте «Профсоюза Навального» указана определенная форма для подачи жалобы, в которой человек, обратившийся за помощью, обязан указать полные сведения о месте работы и должности, а также подтвердить согласие на обработку персональных данных.