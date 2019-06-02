Захарова назвала «серьезным вызовом» для Киева внесение Познера в базу «Миротворца»

Москва, 2 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на внесение российского телеведущего Владимира Познера в базу одиозного украинского сайта «Миротворец».

Создатели этого скандального ресурса, ранее неоднократно публиковавшие личные данные тех, кого они считают «угрозой для национальной безопасности Украины», объяснили включение Познера в свои черные списки неугодной позицией журналиста относительно территориальной принадлежности Крыма. По мнению авторов сайта, Познер также якобы занимался антиукраинской пропагандой.

В ответ спикер МИД РФ на своей странице в Facebook заявила, что это является серьезным вызовом для новых властей Украины. Помимо этого, дипломат также указала и на другое скандальное происшествие в Харькове, где местные националисты снесли памятник маршалу Жукову (мэр Харькова Геннадий Кернес уже пообещал, что бюст Жукова будет восстановлен. — Прим. ФАН).

По ее словам, теперь новой власти Украины «придется расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать».

О внесении Познера в базу «Миротворца» стало известно в воскресенье утром. Ранее в нее неоднократно попадали российские журналисты, политики, общественные деятели, артисты и звезды шоу-бизнеса. Причиной, как правило, становилась, их позиция по крымскому вопросу или братоубийственной украинской войне в Донбассе.

Напомним, Крым воссоединился с Российской Федерацией в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Жители полуострова провели всеобщий референдум, на котором приняли решение выйти из состава этой страны. Киевские власти считают волеизъявление народа незаконным и продолжают считать Крым своей территорией.

В Донбассе против решивших отделиться от Украины ДНР и ЛНР правительство экс-президента страны Петра Порошенко начало проводить так называемую антитеррористическую операцию. Гражданская война в этом регионе продолжается вот уже пятый год.

При этом Москва неоднократно отвергала бездоказательные обвинения Киева во вмешательстве в этот конфликт, каждый раз заявляя, что наоборот заинтересована в скорейшем разрешении внутреннего кризиса на Украине.