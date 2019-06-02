Удалившую грудь россиянку признали мужчиной в Испании

Мадрид, 2 июня. Екатеринбурженку Юлию Савиновских признали мужчиной в Испании. Россиянка переехала в другую страну после того, как у нее забрали приемных детей.

Сейчас Савиновских проживает в Испании под именем Френсис. Местные психологи и психиатры провели несколько тестов и признали, что бывшая россиянка является мужчиной. Сама Савиновских заявляет, что в ней уже не осталось ничего женского. Юлии-Френсису выдали заключение, разрешающее провести операцию по смене пола. Причем медицинская страховка полностью покроет расходы, связанные с превращением в мужчину.

Сейчас россиянка живет с детьми на съемной квартире. Аренду оплачивает государство. Юлия-Френсис рассказала в интервью Youtube-каналу «Настоящее время», что ждет получения статуса беженца. Муж россиянки остался в Екатеринбурге, сообщает Газета.ru.

Напомним, Юлия Савиновских покинула нашу страну в конце прошлого года из-за скандала, который разгорелся вокруг ее семьи после операции по удалению молочных желез. У 40-летней женщины забрали двух приемных сыновей летом 2017 года. Савиновских испугалась, что может лишиться прав на родных детей, и приняла решение переехать в Испанию, сообщает News.ru.

Усыновленные семьей Савиновских мальчики имели серьезные заболевания, и пара занималась реабилитацией малышей. Когда приемных детей забрали, им было пять и шесть лет. Одному мальчику довольно быстро нашли новых родителей.

В СМИ и на судах Савиновских заявляла, что удалила грудь из-за болей в спине. При этом, находясь в России, она вела блог о смене пола, в котором знакомилась с трансгендерами.