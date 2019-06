Трамп заявил, что никогда не называл Меган Маркл «противной»

Вашингтон, 2 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что не называл британскую герцогиню Сассекскую Меган Маркл «противной».

I never called Meghan Markle “nasty.” Made up by the Fake News Media, and they got caught cold! Will @CNN, @nytimes and others apologize? Doubt it!