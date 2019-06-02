Трамп заявил, что никогда не называл Меган Маркл «противной»

Вашингтон, 2 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что не называл британскую герцогиню Сассекскую Меган Маркл «противной».

«Я никогда не называл Меган Маркл «противной». Это все сделано лживыми СМИ… Будут ли CNN, New York Times и другие извиняться? Сомневаюсь в этом!» — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

I never called Meghan Markle “nasty.” Made up by the Fake News Media, and they got caught cold! Will @CNN, @nytimes and others apologize? Doubt it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июня 2019 г.

Ранее британский таблоид The Sun сообщил, что Дональд Трамп назвал герцогиню Сассекскую Меган Маркл «противной». Глава Белого дома планирует посетить Великобританию с официальным визитом 3 июня. Перед поездкой журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, как он относится к звучавшей ранее в его адрес критике со стороны Меган Маркл. Трамп заявил, что ничего не знал об этом ранее, а также назвал Маркл «злобной».

«Я не знал об этом. Что я могу сказать? Я не знал, что она была злобной», — сказал Трамп в комментарии The Sun.

Стоит отметить, что герцогиня Сассекская неоднократно подвергала критике Дональда Трампа. Маркл обвиняла Трампа в «женоненавистничестве», а также отмечала, что его необдуманные высказывания ведут к «обострению противоречий» в американском обществе.

По данным The Sun, Трамп не увидит Меган во время своей поездки по Великобритании. Герцогиня пропустит несколько официальных мероприятий, поскольку занимается своим новорожденным сыном. Ходят слухи, что Маркл и Трампа специально стараются держать друг от друга подальше, опасаясь неловкой конфронтации.