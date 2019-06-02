Кадыров осудил снесших памятник маршалу Жукову в Харькове националистов

Москва, 2 июня. Украинские неонацисты, разрушившие бюст маршала Георгия Жукова в Харькове, покрыли себя позором. Соответствующий пост опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня, 2 июня, в Харькове участники различных «секторов», «корпусов» и «блоков» снесли бюст маршала Победы Георгия Жукова и водрузили на постамент флаг Украины», — напомнил Кадыров.

Он выразил уверенность, что «сотни городов мира посчитали бы за честь иметь в своих парках, скверах и на площадях памятник Георгия Жукова».

«Если в Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст, они ничем не прославились, а покрыли себя позором», — подчеркнул глава Чечни.

По его словам, «погромщики хотели сделать жест в сторону Запада, но просчитались, ибо в повергнутом войсками Жукова Берлине никому не пришло бы в голову совершать подобные позорные действия».

Кадыров заметил, что Жуков — легендарный полководец мирового масштаб, а «российский народ знает и чтит своих национальных героев».

Напомним, 2 июня около 13.40 неонацисты завалили памятник Жукову. Это произошло перед съездом партии мэра Харькова Геннадия Кернеса «Доверяй делам». Ранее глава общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук заявил, что снос бюста свидетельствует о безнаказанности национал-радикалов. По его мнению, их действия направлены на уничтожение общей для украинцев и русских истории и памяти о Великой Победе.