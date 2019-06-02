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Якубович назвал «бредом» жалобы жителей Чувашии на езду ведущего по тротуарам

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Якубович назвал «бредом» жалобы жителей Чувашии на езду ведущего по тротуарам

Москва, 2 июня. Телеведущий Леонид Якубович назвал «полнейшим бредом» заявления о том, что он якобы ездил по тротуарам в Чувашии.

В нарушении правил дорожного движения шоумена обвинили жители республики. Своим возмущением они поделились в соцсетях. По их словам, Якубович за рулем внедорожника прямо по тротуару объехал автобус, который стоял посреди улицы для ограничения движения транспорта.

Однако телеведущий эти данные опроверг.

«Бред полнейший», — безапелляционно заявил он в комментарии агентству URA.RU.

Как отмечает издание, в республиканском ГИБДД также прокомментировали жалобы юзеров, сообщив, что данных о езде Якубовича по тротуарам в ведомство не поступало.

Напомним, Чувашию Якубович посетил 1 июня, чтобы поздравить жителей с Днем защиты детей. Вместе Юлией Барановской он на борту вертолета прилетел рано утром в Чебоксары и угостил малышей и их родителей мороженым.

Как уточнют местные СМИ, всего в рамках акции «Волшебник» Якубович подарил 550 эскимо. По словам заместителя сити-менеджера Чебоксар Аллы Салаевой, мороженое получили ребята, участвовавшие в конкурсах, посвященных 550-летию города. Организатором акции стал Первый канал.

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Автор: Сергей Петров
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