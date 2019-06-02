РПЦ заявила о «серьезнейшей алкогольной проблеме» среди верующих

Москва, 2 июня. Верующие Русской православной церкви страдают от «алкогольной проблемы», заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, «алкогольная проблема» является более серьезной, чем ситуация с пьянством в светском обществе. Соответствующее заявление он сделал на молодежном фестивале «Православие и спорт», который проходил в Москве.

Легойда заметил, что различные общества трезвости основывали многие российские новомученики. По его словам, это «то, что для нашей церкви очень актуально».

«У нас ведь внутрицерковное отношение к алкоголю сильно отстает от общественного, кстати. Серьезнейшая, я считаю, проблема», — отметил он.

Легойда подчеркнул, что в этом вопросе пример должны показать спортсмены. По его мнению, данные о том, что есть «безвредные дозы» — это сказка.

«Все эти сказки про какие-то «безвредные дозы», про то, как это, красное вино, помогает желудку — все вранье. И общество относится не так, а мы относимся как-то так: «ну да, пьяненькие, добренькие, хорошенькие»… Ничего хорошенького», — заявил Легойда.

Напомним, ранее ученые доказали, что окситоцин — гормон семейного счастья — может блокировать действие алкоголя на мозг и пресекать дальнейшее желание выпить. К такому выводу пришли исследователи из Национального института по наркотической зависимости в Бетесде.