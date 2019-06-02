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Медведчук отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове

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Медведчук отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове

Киев, 2 июня. Лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук заявил, что снос памятника Жукову в Харькове свидетельствует о безнаказанности национал-радикалов. Об этом украинский политический деятель написал в своем аккаунте в Twitter.

Медведчук считает, что действия неонацистов направлены на уничтожение общей для украинцев и русских истории и памяти о Великой Победе. По мнению политического деятеля, снос памятника Жукову говорит о том, что национал-радикалы сейчас так же безнаказанны, как и во времена президентства Петра Порошенко. Медведчук отметил, что власть приносит интересы жителей Юго-Востока Украины в жертву «террору и вандализму неонационалистов».

Напомним, украинские радикалы снесли памятник Жукову в Харькове днем 2 июня. Сотрудники правоохранительных органов сначала никак не пытались мешать происходящему, однако затем все же постарались сохранить целостность бюста. После применения газовых баллонов полицейские отошли в сторону. Около 13.40 неонацистам удалось завалить памятник Жукову.

Отметим, что мэр Харькова Геннадий Кернес неоднократно защищал память советского маршала. Так, 9 мая этого года он открыто выступил за возвращение имени Жукова станции метрополитена и проспекту в городе. Неонацисты уже сносили памятник советскому маршалу в прошлом году, но Кернес дал указание восстановить бюст.

 

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Автор: Василиса Бойко
Источник: Twitter
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