Сирия, 2 июня. Новый схрон боевиков был обнаружен на севере Хомса. Курды нанесли удары по военному объекту протурецких исламистов в Алеппо при помощи беспилотников. «Ан-Нусра»*** перебросила подкрепление в Хаму, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили схрон боевиков в северной части Хомса; продолжают обмениваться ударами с исламистами на севере Хамы.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): принуждает жителей Африна заниматься изучением турецкого языка и Корана.

«Тахрир Аш-Шам»: перебрасывает подкрепления на север провинции Хама.

Курды: задействовали беспилотник для атаки на военный объект протурецких радикалов на северо-западе Алеппо.

ВС Ирака: заявили об уничтожении шести боевиков ИГ1 к западу от Мосула в Ниневии.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) обнародовал видеозапись, которая, как отмечается, была сделана курдским беспилотником, нанесшим удары по одному из населенных пунктов, контролируемых «Сирийской свободной армией» (ССА). На видео запечатлен сброс двух взрывных устройств во двор здания, в котором, вероятно, находится военный штаб протурецких сил. По информации Twitter-канала (YPG_comOrg), инцидент произошел в деревне Джабир в северо-западной части Алеппо. Напомним, курдских радикалов также подозревают в организации двух взрывов, прогремевших в первой половине дня в северной части Алеппо.

Тем временем местные активисты продолжают публиковать сообщения о притеснениях гражданского населения в Африне. Согласно сведениям военного источника в Twitter (HesinkarKewe), протурецкие исламисты принуждают мирных жителей посещать курсы турецкого языка, а также занятия по изучению Корана.

Провинция Хомс

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что в северной части провинции был найден очередной схрон, принадлежавший боевикам вооруженной оппозиции. Тайник с оружием и боеприпасами был обнаружен в районе Аль-Хоул во время обследования данных территорий. Более подробные данные о количестве изъятого вооружения пока уточняются. Напомним, так называемый Растанский котел на севере региона полностью перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) чуть больше года назад. Как известно, боевики капитулировали и были депортированы на северо-запад Сирийской Арабской Республики (САР) после переговоров с властями САР, проведенными при посредничестве сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появилась информация о том, что в городе Аль-Бусейра на севере от Меядина было обнаружено взрывное устройство. Twitter-канала (RE_N_AS) сообщает о том, что местным службам безопасности удалось обезвредить бомбу, предотвратив ее детонацию. Как известно, населенный пункт находится в оккупации «Демократических сил Сирии»**** (SDF), которые пренебрегают зачисткой захваченных территорий от мин и СВУ, оставленных боевиками «Исламского государства»1. Кроме того, в зонах контроля SDF нередко наблюдаются вылазки «спящих ячеек» террористической группировки. Так, несколько часов назад неизвестные организовали вылазку на позиции курдов недалеко от города Дибан.

Провинция Хама

В Северной Хаме не утихают взаимные обстрелы между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции. Противоборствующие стороны продолжают обмениваться ударами в прифронтовой зоне.

Между тем, по данным корреспондента ФАН Ахмада Марзука, «Ан-Нусра» перебросила очередную партию подкреплений к линии разграничения сил с правительственными войсками к северу от города Кафр-Набуда, полностью зачищенного Сирийской арабской армией (САА) на прошлой неделе. Сообщается о прибытии около 120 исламистов, оснащенных оружием и двадцатью пикапами, к деревням Мкайер и Амкия, расположенным севернее Скальбии. Кроме того, еще один военный конвой, в составе которого находились минометы, пулеметы и боеприпасы, был замечен недалеко от населенного пункта Аль-Киркат.

Ирак

Стали известны итоги очередной спецоперации разведывательных спецслужб вооруженных сил страны, проведенной с целью поиска подпольных групп «Исламского государства». Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что иракским военнослужащим удалось уничтожить как минимум шесть боевиков террористической группировки, скрывавшихся к западу от Мосула в провинции Ниневия. Также было конфисковано оружие джихадистов. Напомним, ранее поступали сведения о том, что в Ираке было предотвращено нападение радикалов ИГ, планируемое на время празднования Ид Аль-Фитра.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)