Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17

Москва, 2 июня. Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.

Американское издание Zero Hedge опубликовало большую статью, которая посвящена крушению малайзийского авиалайнера в небе над Донбассом в июле 2014 года. В статье упоминается недавнее заявление премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, который раскритиковал итоги расследования по делу о крушении малайзийского Boeing. По словам Мохамада, расследование излишне политизировано. Кроме того, премьер-министр выразил недоумение в связи с тем, что Малайзию не допустили к изучению черных ящиков. Он также добавил, что официальное следствие пытается возложить всю ответственность на Россию, а не установить истинные причины катастрофы.

В статье Zero Hedge отмечается, что заявление премьер-министра Малайзии вызвало удивление во всех мировых СМИ. Так, информационное агентство ABC News из Австралии сообщило, что выступление политика «шокировало весь мир» и поставило под сомнение все официальные выводы о крушении MH17 в Донбассе.

«Следует отметить, что позиция России с самого начала этой истории соответствовала недавним словам Махатхира Мохамада. Русские не верили в непредвзятость расследования и отрицали все обвинения в свой адрес», — пишет Zero Hedge.

Статья Zero Hedge не осталась без внимания со стороны американских пользователей Сети, которые поддержали высказывания премьер-министра Малайзии, отметив, что подозрения о политизированности данного расследования возникали у них и раньше. По мнению пользователей, Запад пытается переложить ответственность на Россию, а также снять все подозрения с Киева. При этом все доказательства свидетельствуют о том, что авиалайнер был сбит украинскими военными. Кроме того, американские пользователи вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17, передает «ПолитРоссия».

«Кто следил за гражданским военным конфликтом на востоке Украины, с самого начала знали, что этот самолет сбил Киев или США», — пишет один из пользователей.

«Почему авиадиспетчерская служба Украины разрешила авиалайнеру лететь над зоной боевых действий, а не направила его окружными маршрутами?» — задается вопросом другой пользователь.

«Американские СМИ не любят касаться этой неудобной темы. Их работа заключается в том, чтобы придерживаться мифов, которые правительство США навязывает миру», — пишет комментатор.

«Голландское руководство является собачкой США. Расследование было сфабриковано с самого начала <…> Для меня это доказывает, что правительство Нидерландов коррумпировано», — отмечает другой пользователь.

Напомним, рейс MH17 потерпел крушение в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако, кто именно выпустил ракету, до сих пор не известно.

17 сентября Минобороны РФ обнародовало секретные документы, согласно которым сбившая Boeing ракета была на вооружении воинской части Украинской ССР. При этом посол России в Нидерландах Александр Шульгин неоднократно отмечал, что объединенная следственная группа, которая расследует дело о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не реагирует на данные Минобороны РФ.