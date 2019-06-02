Саакашвили прогулялся по новому мосту Кличко в новых кроссовках Prada

Киев, 2 июня. Вернувшийся на Украину Михаил Саакашвили посетил новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве, о чем похвастался на своей странице в Facebook. На прогулку третий президент Грузии надел кроссовки Prada стоимостью более 700 долларов.

«С Виталием Кличко осмотрели новый мост и Аллею художников. Ну, реально круто! И больше всего меня поразил теплый прием киевлян», — написал Саакашвили.

При этом о своей обуви политик, конечно, не написал ни слова, на дорогую обновку обратили внимание журналисты местных СМИ. По данным издания «Обозреватель», на сайте модного дома Prada кроссовки Саакашвили представлены как часть коллекции нового года. Стоят «черевички» бывшего губернатора Одесской области 745 долларов. Сами кроссовки черного цвета с салатовой отделкой на подошве и застежках.

Как сообщалось ранее, указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства новый президент Украины Владимир Зеленский подписал 29 мая. На следующий же день бывший глава Грузии прилетел в Киев. По прибытии в столицу Украины он заявил, что не собирается участвовать во внеочередных выборах в Раду.

«Ни на какие выборы я не пойду, и я не вел переговоры ни про какие назначения», — заявил он.

При этом бывший губернатор Одесской области поспешил уточнить, что уходить из политики не собирается и готов помогать Зеленскому.

Напомним, о том, что украинскому президенту следует вернуть Саакашвили паспорт этой страны, ранее заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер напомнил, что политика незаконно лишили всех его прав и это следует исправить.