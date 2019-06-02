Названа новая версия смерти звезды сериала «Возвращение Мухтара»

Москва, 2 июня. Врачи назвали новую возможную причину смерти актрисы Натальи Юнниковой, которая снималась в известном российском сериале «Возвращение Мухтара». Телезвезда могла скончаться не от обширного кровоизлияния в мозг, как сообщалось ранее.

Наталья Юнникова умерла осенью 2017 года. Причиной смерти актрисы могло стать патологическое нарушение сердечного ритма. Официально эта версия не подтверждена, однако известно, что примерно за год до смерти Юнникова попала в больницу с жалобами на самочувствие. Врачи рекомендовали ей пройти обследование и сделать перерыв в работе.

В сентябре 2017 года Юнникова упала, находясь дома, ударилась головой и потеряла сознание. Она попала в реанимацию, где пребывала в состоянии искусственной комы. Врачам не удалось спасти жизнь актрисы, и она умерла, не приходя в сознание.

Наталья Юнникова окончила Высший театральный институт имени Щепкина в 2001 году. Какое-то время она жила и работала телеведущей в Израиле, была сценаристом и лицом крупной косметической сети. В Россию актриса вернулась в 2007 году. Помимо «Возвращения Мухтара», Наталья Юнникова снималась в «Кухне», «Огнях большого города», «Паутине», «Диверсанте 2: Конец войны» и других проектах.

На момент смерти актриса находилась в разводе и растила сына. Когда Юнникова умерла, мальчику было 11 лет. После трагедии от сына актрисы какое-то время скрывали печальную новость. Таким образом родственники хотели уберечь ребенка от стресса. Когда Юнникова попала в реанимацию, мальчика забрал к себе его отец режиссер Антон Федотов.