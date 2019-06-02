Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Монако, 2 июня. Внучка актрисы и княгини Монако Грейс Келли Шарлотта Казираги вышла замуж за французского кинопродюсера Дмитрия Рассама — сына актрисы Кароль Буке.
Как сообщает Fox News, свадьба состоялась 1 июня в княжеском дворце Гримальди. Среди известных гостей были дядя Казираги — принц Альберт II и его жена — принцесса Шарлин.
Отметим, 33-летняя Шарлотта и 36-летний Дмитрий во время торжественной церемонии сказали друг другу слова клятвы и обменялись кольцами. Однако пышного торжества не было, вместо этого молодожены решили ограничиться вечеринкой с танцами и шутками. После церемонии бракосочетания друзья Рассама скинули его в бассейн.
Der Bräutigam geht baden... und die Braut trägt viele Maschen. Die sind entweder v @giambattistavalli od vielleicht doch von @chanelofficial . Hauptsache #charlottecasiraghi ist unter der Haube. Sie hat heute den Vater ihres Sohns Balthazaar geheiratet.#dimitrirassam ist der Sohn von #carolebouquet , einer französchen Ikone u ganz engen forever Busenfreundin v #carolinedemonaco . Bleibt also alles en famille und alle sind glücklich und zufrieden. (Rp @eugeniagaravani )
Раньше Рассам был женат на российской модели Марии Новоселовой, у них есть общая дочь Дарья. Он начал встречаться с Казираги в 2017 году, у пары есть шестимесячный сын Бальтазар Рассам. Ребенок появился на свет в октябре 2018 года.
Планируется, что в следующем месяце Шарлотта и Дмитрий отметят бракосочетание на юге Франции или в Италии.
Напомним, внучка Елизаветы II в «русском кокошнике» вышла замуж за экс-официанта. На церемонии бракосочетания присутствовали члены королевской семьи, в том числе королева Елизавета II с мужем принцем Филиппом, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, а также принц Гарри и Меган Маркл.