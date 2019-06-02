Центр по примирению в Сирии провел в Дейр-эз-Зоре мероприятия ко Дню защиты детей

Первого июня российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон провели два мероприятия в провинции Дейр-эз-Зор. Российская сторона организовала конкурс детского рисунка в населенном пункте Хатла и гуманитарную акцию в городе Маррат в юго-восточных окрестностях административного центра региона, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

Конкурс детского рисунка на тему «Сирия без войны» был приурочен к Международному дню защиты детей.

Надо отметить, что Хатла и Маррат находятся на восточном берегу реки Евфрат. Более трех лет здесь проходила неофициальная граница между правительственными войсками Сирийской арабской армии (САА) и боевиками «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

В школах террористы размещали пункты управления и лагеря боевой подготовки. Когда правительственные войска Сирии приступили к освобождению этой территории, экстремисты разрушили всю инфраструктуру.

«Теперь благодаря сирийскому правительству и российским друзьям дети могут получать знания и радоваться мирному небу над головой», – поделился с нашим репортером директор школы Таха Мухаммад Катуи.

Многие ученики школы не понаслышке знают о всех ужасах войны, поэтому охотно приняли участие, когда узнали тему конкурса — «Сирия без войны». Рисунков было очень много. Лучшие работы были отобраны совместной комиссией руководства школы и военнослужащих Центра по примирению враждующих сторон.

«Я нарисовала дружбу между Сирией и Россией, потому что только вместе мы сможем победить врага!» — рассказала ученица четвертого класса Нур Джасем Аль-Али.

По словам ребят, юные художники остались очень довольны участием в конкурсе. Они предложили новые темы для следующих конкурсов и пригласили российских военнослужащих снова посетить их школу.

В это же время в населенном пункте Маррат проводилась гуманитарная акция. Местным жителям было передано 500 продовольственных наборов. В каждом из них находились продукты первой необходимости: мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы.

«Спасибо большое российским военнослужащим за оказываемую помощь. Мы гордимся дружбой с Россией! Храни Аллах наши народы!» — благодарили местные жители.

Стоит отметить, что в настоящее время в Маррате проживает порядка 10 тысяч человек. Данный населенный пункт еще не в полной мере обеспечен водоснабжением и электроэнергией. Остается острая проблема в обеспечении медицинского пункта квалифицированными врачами, медикаментами и лечебным оборудованием.

Российские военнослужащие заверили, что и дальше будут оказывать помощь исходя из потребностей жителей Маррата. Всего с начала года в провинции Дейр-эз-Зор проведено 26 гуманитарных акций. Недавно продуктовые наборы от РФ также получили жители Восточного Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.