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Пьяные украинские военные напали на грузовик с продуктами

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Пьяные украинские военные напали на грузовик с продуктами

Киев, 2 июня. Пьяные украинские военные напали на грузовик с продуктами. В атаке на гражданский автомобиль участвовали пятеро солдат. Они избили водителя, украв всю провизию.

Об инциденте сообщил журналистам сотрудник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР, офицер Иван Филипоненко. По его данным, нападение было совершено в районе населенного пункта Новозвановка. В ограблении участвовали военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Они избили водителя, отобрали у него деньги, перегрузили продукты питания в военный автомобиль и скрылись с места преступления», – рассказал офицер.

Водитель в тяжелом состоянии сейчас находится в местной больнице. При этом уголовное дело по факту преступления на подконтрольной Киеву территории пока не возбуждено. 

Филипоненко подчеркнул, что это уже далеко не первое преступление, совершенное украинскими военнослужащими, и число подобных нарушений с каждым днем продолжает расти. 

Настоящим бичом для украинских военных в Донбассе стало пьянство. В конце декабря минувшего года нетрезвый боец ВСУ погиб на минном поле в районе Катериновки. А в феврале этого года трое пьяных зенитчиков ВСУ случайно сожгли свой же склад боеприпасов в Краматорске. По словам представителя военного ведомства ДНР Даниила Безсонова, украинские военнослужащие «решили поиграть» с ракетным комплексом «Игла». В результате они угодили в арсенал, уничтожив десять ракет, два пулемета и тысячу патронов.

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Автор: Сергей Петров
Источник: «Политнавигатор»
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