Соседов поведал, почему на Украине Пугачева ценится выше Ротару и какие вопросы решает СБУ

Известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что на Украине больше любят зарубежных звезд шоу-бизнеса, чем своих артистов, добившихся впоследствии успеха и в других странах. И поэтому, например, Алла Пугачева там куда в большем почете, нежели София Ротару.

Член Союза журналистов Москвы в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей признался, что в соседнем государстве присутствует странная, на его взгляд, психология. Раньше он и сам сталкивался с ней, а потом ему об этом рассказывали.

— Украинцы очень не любят, когда их соотечественник, неважно кто — актер, певец, музыкант, добившись на родине успеха, уезжает в другую страну. И там тоже успешен. Они вот это вообще не ценят.

— В любую же страну, не только в Россию?

— Да, неважно, в какую. Хотя… Вот, скажем, София Ротару была знаменита на весь Советский Союз, но выступала в основном в России (РСФСР. — Прим. ФАН) и пела на русском языке — песни [композитора Владимира] Матецкого. И она стала там [на Украине] неугодна! «Почему это она ездит в Россию?», «Почему она продалась москалям?», «Она предала нас!» Все в таком духе. К Ротару относились очень прохладно. Мне это говорили сами украинцы.

Но в то же самое время, когда, например, туда приезжали российские артисты, их всегда встречали с распростертыми объятиями. Их там очень любили. Просто обожали! «Если они знамениты и любимы в своей стране, то и мы их тоже любим». Наши артисты регулярно ездили на Украину. [Валерий] Меладзе, [Ирина] Аллегрова, [Владимир] Кузьмин — да все были. А как там уважали [Аллу] Пугачеву! И если, допустим, на Украине где-то на одном концерте выступали Ротару и Пугачева, Софию принимали очень скромно. Более того, в нее еще могли кинуть тухлые помидоры или выкрикнуть что-то такое националистическое. А на Пугачеву была совсем иная реакция.

— Как это можно объяснить?

— Украинцы как бы отдавали дань любви и почитания людям из-за рубежа, из другого государства, если они там, у себя, успешны. Но при этом, повторяю, очень не любят, когда свои люди популярны еще где-то и уезжают туда работать. Они сразу же становятся дома неугодными. Вот взять Таисию Повалий. Или Ани Лорак. Они сейчас российские певицы, живут и работают у нас. Однако на Украине они — враги народа! Российские же певцы любимы. Но после Майдана они стали намного реже ездить на Украину.

Когда я участвовал (в украинском музыкальном телешоу «Х-Фактор». — Прим. ФАН) в 2014 и 2015 годах, мне говорили: «Спасибо, что вы не боитесь и едете к нам». Да, я приезжал. Потому что меня на Украине любили, встречали и провожали с цветами, которые всегда были также и в гостинице. И у меня в этом шоу был высочайший рейтинг. Они прислушивались к моему мнению. Там даже создали мой фан-клуб. Это было замечательно!

— Однако после известных событий пятилетней давности ситуация резко изменилась?

— Да, они признавались, что очень любят российских артистов, но те стали отменять концерты (на Украине. — Прим. ФАН). Потому что боятся. Та же Аллегрова и еще кто-то говорили, что да, боимся. Артисты ведь не просто с аккомпаниатором приезжают. У них обычно огромный коллектив, балет, музыканты, подтанцовка, подпевка. И они за всех отвечают! Вдруг что-то случится, мало ли... А потом все, конечно, стало только ужесточаться.

— Вы были членом жюри конкурса «Х-Фактор» с 2010 года. Вплоть до 2015-го…

— Я тоже стал неугоден, потому что я — представитель русского мира и рассказывал о российских песнях. И мои участники пели в основном на русском языке. Советские шлягеры, российские. Потому что если я из России, то, естественно, должен говорить о русской песне, о российской эстраде. И наши песни, советские и российские, имели на шоу гораздо больший успех, чем зарубежные хиты. А это были хиты мирового класса — The Beatles, ABBA, Queen...

— Почему так происходило, как считаете?

— Такой пример. Если в категории на вылет соперничали два певца и один пел советский хит, а другой — западный, в итоге всегда побеждал исполнитель с советской песней! За него голосовали все. Потому что эти песни понятны, и там голосовали за «наших». В мои последние там два года, это пятый и шестой сезоны, я был единственным участником «Х-Фактора» из России. И пошли такие разговоры: «Ой, так, значит, это москаль так сильно на всех влияет?! Поэтому все голосуют за российские песни?! Надо убирать его!»

— Но тогда убрали ведь не только вас?

— После шестого сезона организаторы полностью поменяли состав жюри. Нино Катамадзе (джазовая певица из Грузии. — Прим. ФАН) сказала, что отработает два шоу и все. Игорь Кондратюк (украинский телеведущий и продюсер. — Прим. ФАН) сказал, что ему уже неинтересно. У него и так есть свое шоу — «Караоке на Майдане». Заменили и Андрея Хлывнюка (вокалист группы «Бумбокс». — Прим. ФАН). А вот меня хотели оставить на 7-й сезон, я это точно знал. И даже на 8-й, чтобы был хоть один опытный судья. При этом рейтинговый!

— И кто же оказался против?

— Не поверите! Служба безопасности Украины! Именно она не разрешила меня оставить. Продюсер канала СТБ (транслирует шоу «Х-Фактор». — Прим. ФАН) сказал буквально следующее: «Вы знаете, мы, к сожалению, никак не можем на это повлиять. Потому что всего не решаем. Решают там». И он показал пальцем наверх. Это мне уже потом сказали, что решает сама СБУ. Теперь вот все творческие организации, которые хотят пригласить российского человека, хоть на работу, хоть на телевизионную съемку, должны все списки засылать в СБУ, и та их утверждает. Или нет. «Вот этого вы можете приглашать, а этого — нет. Этот может просто приехать, но не может сниматься. А этот вообще не имеет права даже приезжать! Он в списке «Миротворца».

— У вас сейчас какой уровень, скажем так, допуска?

— Я могу на Украину просто приезжать и не могу сниматься. Думал, что меня тоже в этот «Миротворец» поместили. Но нет, говорят, вам разрешено приезжать. И все. «Ни в каких шоу участвовать не можете. Потому что у вас есть влияние в СМИ, в телепрограммах». Так считает СБУ. Представляете? Я, получается, в какой-то мере тоже представляю опасность для Украины. Вот что там происходит! Полный маразм!

Сергей Соседов также прокомментировал ситуацию вокруг юной российской исполнительницы Таисии Скомороховой на другом украинском певческом конкурсе — «Голос. Дети». И рассказал, как тяжело пришлось на шоу «Х-Фактор» грузинской певице и композитору Нино Катамадзе, а также ее соотечественникам-участникам.