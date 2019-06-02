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Новый посол России в Белоруссии Мезенцев прибыл в Минск

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Новый посол России в Белоруссии Мезенцев прибыл в Минск

Минск, 2 июня. Новый посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск. Об этом сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

Напомним, президент РФ Владимир Путин освободил от должности предыдущего посла Михаила Бабича 30 апреля. Представителем нашей страны в Белоруссии стал сенатор от Сахалинской области и председатель комитета Совфеда по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

Кадровые перестановки связаны с критикой Бабича со стороны белорусского МИД после слов бывшего посла о безосновательности заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о конечной стоимости БелАЭС. Глава соседней страны сообщил, что создание станции может стоить менее 7 миллиардов долларов, тогда как соглашение с Россией предусматривает сумму 10 миллиардов. Бабич высказал мнение, что Лукашенко ввели в заблуждение, поскольку власти РФ не называли итоговой цифры.

Бывший посол покинул Минск 10 мая. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт отметила, что власти страны не выступают против решения сменить представителя РФ, поскольку это прерогатива Владимира Путина. Она подчеркнула, что правительство не может сказать ничего плохого о Бабиче.

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Автор: Василиса Бойко
Источник: РИА Новости
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