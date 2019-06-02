Более 140 школьников поплатились за шпаргалки и мобильники на ЕГЭ

Москва, 2 июня. Более 140 нарушителей выявили во время сдачи первых единых госэкзаменов, все они были удалены. Об этом говорится в сообщении Рособрнадзора.

Специалисты ведомства заявили, что во время сдачи первых госэкзаменов был удален 141 ученик. Нарушители использовали шпаргалки и мобильные телефоны. Они смогут повторно сдать экзамены через год.

«Наиболее распространенными нарушениями в этом году остаются использование шпаргалок (56 удаленных) и мобильных телефонов и иных средств связи (58 удаленных)», — подчеркивается в сообщении.

Также в Рособрнадзоре отметили, что зафиксирован случай, когда ученику помогал организатор госэкзаменов.

Отметим, основной период сдачи ЕГЭ проходит с 27 мая по 1 июля. К настоящему моменту школьники уже сдали экзамены по литературе, географии, базовой и профильной математике, истории и химии.

По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, «система контроля за ходом ЕГЭ отработана и надежна, она позволяет оперативно выявлять практически все нарушения».

Поэтому мы еще раз призываем всех выпускников не рисковать своим будущим и не пытаться принести на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны», — отметил Кравцов.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор подвергся хакерским атакам 31 мая и 1 июня, когда школьники по всей стране сдают Единый государственный экзамен.