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Россия

Более 140 школьников поплатились за шпаргалки и мобильники на ЕГЭ

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Более 140 школьников поплатились за шпаргалки и мобильники на ЕГЭ

Москва, 2 июня. Более 140 нарушителей выявили во время сдачи первых единых госэкзаменов, все они были удалены. Об этом говорится в сообщении Рособрнадзора.

Специалисты ведомства заявили, что во время сдачи первых госэкзаменов был удален 141 ученик. Нарушители использовали шпаргалки и мобильные телефоны. Они смогут повторно сдать экзамены через год.                                                              

«Наиболее распространенными нарушениями в этом году остаются использование шпаргалок (56 удаленных) и мобильных телефонов и иных средств связи (58 удаленных)», — подчеркивается в сообщении.

Также в Рособрнадзоре отметили, что зафиксирован случай, когда ученику помогал организатор госэкзаменов.                     

Отметим, основной период сдачи ЕГЭ проходит с 27 мая по 1 июля. К настоящему моменту школьники уже сдали экзамены по литературе, географии, базовой и профильной математике, истории и химии. 

По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, «система контроля за ходом ЕГЭ отработана и надежна, она позволяет оперативно выявлять практически все нарушения».

Поэтому мы еще раз призываем всех выпускников не рисковать своим будущим и не пытаться принести на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны», — отметил Кравцов.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор подвергся хакерским атакам 31 мая и 1 июня, когда школьники по всей стране сдают Единый государственный экзамен.

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Автор: Ксения Пудовкина
Источник: Роспотребнадзор
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