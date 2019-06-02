Появилось видео столкновения круизного лайнера с туристическим теплоходом в Венеции

Венеция, 2 июня. Круизный лайнер столкнулся с туристическим прогулочным судном в Венеции. В инциденте пострадали по меньшей мере пять человек, сообщила газета La Repubblica.

Столкновение круизного лайнера MSC Opera и прогулочного катера River Countess произошло возле пристани Сан-Базилио 2 июня около 8.30 утра по местному времени. В Сети было опубликовано видео с моментом столкновения.

Как сообщили в компании-операторе MSC Opera, причиной происшествия стал отказ двигателя лайнера. Два буксира взяли судно на швартовку, однако один из тросов оборвался, в результате чего лайнер столкнулся с пристанью и прогулочным катером.

В момент столкновения на борту судна River Countess находились 130 человек. Четверых из них госпитализировали с легкими травмами. В генеральном консульстве РФ в Италии сообщили, что среди пострадавших нет россиян, пишет News.ru.

В Венеции уже давно остро стоит проблема захода крупных туристических лайнеров в воды города. Местные власти обещали, что проход подобных судов вблизи площади Святого Марка будет окончательно запрещен.