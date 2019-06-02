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17 человек пострадали в массовом ДТП в Ростовской области. ФАН-ТВ

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17 человек пострадали в массовом ДТП в Аксайском районе Ростовской области. На трассе столкнулись рейсовый автобус маршрута № 350 «Новочеркасск-Ростов», фуры «MAN» и Renault, а так же легковой Kia Rio.

16 пассажиров автобуса и водитель получили  различные травмы. Шесть человек, среди которых трое детей, доставлены в Аксайскую ЦРБ, еще трое — в больницы Новочеркасска. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались. Водители и пассажиры других попавших в это ДТП автомобилей не пострадали.

 

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Автор: Сергей Петров
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