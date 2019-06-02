Выборы президента Алжира отложили из-за отсутствия кандидатов

Алжир, 2 июня. Конституционный совет Алжира перенес внеочередные президентские выборы из-за отсутствия кандидатов.

Ранее стало известно, что два малоизвестных алжирских политика Абдельхаким Хамад и Хамид Туахри в последний момент выдвинули свои кандидатуры для участия в президентских выборах, которые бойкотировали все ведущие политические силы Алжира. При этом все потенциальные участники президентской гонки отказались выдвигать свои кандидатуры.

Конституционный совет (КС) Алжира отклонил заявления Абдельхакима Хамад и Хамида Туахри, в результате чего выборы были перенесены.

«Досье кандидатов на выборах 4 июля были отклонены, президенту предстоит заново созывать избирательную комиссию», — говорится в заявлении КС.

Напомним, в начале апреля Абдельазиз Бутефлика покинул пост президента Алжира после массовых протестов, которые были вызваны его выдвижением на пятый срок. Временным главой государства стал спикер парламента Алжира Абделькадер Бенсалах, который назначил внеочередные президентские выборы на 4 июля.

В свою очередь оппозиция Алжира выразила недоверие Бенсалаху, отказавшись участвовать в президентских выборах. Кроме того, оппозиция создать временный учредительный совет и отложить выборы на более поздний срок.

При это представители Вооруженных сил Алжира требуют провести внеочередные выборы 4 июля, что позволит прекратить политический кризис в стране.