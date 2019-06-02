Украинские неонацисты снесли памятник Жукову в Харькове

Харьков, 2 июня. Украинские неонацисты устроили беспорядки и снесли памятник маршалу Жукову в Харькове.

Сотрудники правоохранительных органов не пытались помешать происходящему, однако когда беспорядки перешли в активную фазу, на место прибыл еще один отряд полиции. Правоохранители защищали целостность бюста, но после того, как в ход пошли газовые баллоны, они отошли в сторону. Около 13.40 неонацисты завалили памятник Жукову.

Отметим, 2 июня в 14.00 в Харькове начался съезд партии мэра Харькова Геннадия Кернеса «Доверяй делам». Он неоднократно защищал памятник советскому маршалу. Так, в минувшем году украинские неонацисты снесли памятник Жукову, а по указаниям Кернеса его восстановили городские службы.

В 2019 году 9 мая мэр Харькова открыто выступил за возвращение имени Жукова станции метрополитена и проспекту в городе.

Украинские неонацисты неоднократно устраивали провокации, беспорядки, митинги и атаковали памятники. Так, два года назад киевские радикалы облили красной масляной краской памятник генералу Николаю Ватутину. А 2 мая 2019 года неонацисты провели марш по случаю пятой годовщины массовой гибели людей в Одессе. Тогда от рук «сторонников единства Украины» погибли десятки людей. Неонацисты назвали свое мероприятие «маршем украинского порядка».