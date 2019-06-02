Сирии угрожают новые атаки боевиков, создающих ударную группировку в Хаме и Латакии

Сирийским провинциям Хама и Латакия может угрожать новое наступление незаконных вооруженных формирований во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам». Боевики террористической организации продолжают переброску резервов и вооружения на линию соприкосновения. Подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Сегодня в населенный пункт Кабана на севере Латакии боевики доставили несколько единиц бронетехники, партию зенитных установок, а также РСЗО на буксирах. Вооружение переброшено из города Джиср Аш-Шугур, передает наш корреспондент в Сирии.

Это уже не первый случай переброски вооружения, военной техники и живой силы в демилитаризованную зону. На этой неделе в окрестности Кабаны, Сирмании и Мааранда, расположенных к югу и юго-западу от Джиср аш-Шугура, прибыло более 70 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 500 боевиками «Тахрир аш-Шам».

Не исключается, что джихадисты планируют новую наступательную операцию против правительственных сил, которые с 18 мая в одностороннем порядке отказались от ведения боевых действий.

Кроме того, радикальные экстремисты продолжают стягивать дополнительные силы в окрестности городов Скальбия и Кафр-Набуда. Порядка 70 вооруженных боевиков прибыли в селение Мкайер в 8-10 километрах севернее Кафр-Набуды на 10 пикапах с установленными крупнокалиберными пулеметами.

В район селения Амкия в 20 километрах к северу от Скальбии передислоцировано бандформирование численностью около 50 боевиков, имеющих на вооружении 10 пикапов-«техничек».

Вблизи населенного пункта Аль-Киркат в семи километрах севернее Скальбии была замечена колонна техники с пикапами и грузовиками, доставивших противотанковые пулеметы, минометы и боеприпасы. Поэтому существует высокая вероятность новых обстрелов позиций Сирийской арабской армии (САА) и мирных селений, находящихся в зоне досягаемости.

Безусловно, все эти действия радикалов, нарушающие договоренности, не останутся без ответа войск САР вне зависимости от позиции Турции и Запада, уверен публицист и востоковед Андрей Онтиков. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Дамаск и Москва в данной ситуации будут и дальше строго руководствоваться теми соглашениями, которые были достигнуты в нынешнем Нур-Султане и в Сочи. Соответственно, на любые нарушения режима прекращения огня и договоренностей о размещении тяжелых вооружений в буферной зоне подразделения САА будут реагировать силой, как и предписано в условиях. Отвечать имеют право и страны гаранты, и потому в данном случае могут быть вновь активно задействованы ВКС РФ. Поэтому если исламисты начнут какие-то попытки наступления, то, бесспорно, встретят серьезнейший отпор», — подчеркнул эксперт.

Тем не менее долго так продолжаться не может, и если Анкара в ближайшее время не прояснит и не скорректирует свою позицию по Идлибу, то придется переходить к поиску других решений конфликта.

«В свете таких подвижек джихадистов возникают новые поводы доносить до турок свое неприятие подобным положением дел в регионе. Как недавно сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, именно Турция ответственна за происходящее в зоне деэскалации, и если она не хочет или не может поддерживать перемирие там и выполнять свои обязательства, то ей пора уже откровенно признаться в этом, чтобы Москва и Дамаск могли перейти к поиску альтернативных путей урегулирования», — отметил востоковед.

По его мнению, все как раз говорит о том, что Анкара не стремится к реализации задач, возложенных на нее в рамках Астанинского формата. Некоторые ее действия в САР прямо указывают на это.

«Были сообщения о том, что турки начали поставки тяжелых вооружений боевикам в Идлибе, и в том числе тем, которые связаны с «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ). Поэтому новая эскалация там происходит, конечно, не без участия Турции. Соответственно, в сложившейся ситуации необходима активизация сил не только на поле боя для отражения атак исламистов, но и в дипломатической сфере, чтобы все же прийти к чему-то с Анкарой и убедить ее в важности следования договоренностям», — резюмировал Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.