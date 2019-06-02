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2 июня 2019
Как главная загадка Судана стала забытым местом
В 250 километрах (а не в 100, как утверждается в «Википедии») на север от Хартума, столицы Судана, есть местечко под названием Мероэ. С виду ничем не примечательная пустыня с несколькими небольшими каменными горами да парой маленьких деревень. Но если приглядеться, то можно заметить торчащие над барханами верхушки нескольких разрушенных сооружений. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал в Мероэ.

Понять, что это пирамиды, можно, только если подобраться ближе, пройти через небольшие ворота с забором из колючей проволоки, заплатить одиноко сидящей на кассе женщине за вход и забраться на ближайший бархан. С него откроется поистине впечатляющий вид: на пустынной территории в несколько километров разбросаны пирамиды. Они одновременно и сильно отличаются от египетских, и сильно на них похожи.
Такие похожие и такие разные
От египетских пирамид сооружения в Мероэ отличаются меньшей высотой и углом схождения. Если грани египетских пирамид поднимаются под углом в 50–54 градуса, то пирамиды Мероэ более остроконечные, их грани построены под углом в 70 градусов. Высота «суданских» пирамид — от 6 до 30 метров. Как и у некоторых пирамид Египта, у некоторых пирамид Мероэ тоже есть свои арки и небольшие коридоры перед входом — камеры для подношения даров.
В «Википедии» говорится, что эти пирамиды были возведены в период Мероитского царства (также известного как царство Куш) примерно через 800 лет после египетских, однако сами суданцы с этим совершенно не согласны и утверждают, что сооружения, известные сегодня как пирамиды Мероэ, на самом деле существовали еще до появления в этих краях царства Куш (9-8 века до нашей эры). И даже еще раньше!

До Мероитского царства на этих территориях господствовала культура Керма (царство Керма, по данным «Википедии», существовало с 2500–1500 годов до нашей эры). Так вот, суданцы в один голос утверждают, что пирамиды Мероэ были хорошо известны уже во времена царства Керма и были построены не ими.
Первые исследования пирамид Мероэ европейцами начались с 1821 года. Но исследования и серьезные археологические раскопки — явления разные. Именно серьезные археологические работы начались в этих местах с 1902 года, а до этого пирамиды в 1834 году посетил со своей экспедицией итальянец Джузеппе Ферлини, цель экспедиции была проста — золото. Уже тогда большая часть пирамид Мероэ была частично занесена песком, поэтому Ферлини решил грабить сокровищницы с помощью взрывчатки, в итоге разрушив около 40 пирамид, из которых минимум пять были полностью уничтожены.

Следы варварских методов Ферлини до сих пор видны невооруженным глазом — развороченные вершины пирамид буквально кричат о том, что их просто взрывали, чтобы добраться до сокровищ. К счастью, часть этих древних сооружений сохранилась в первоначальном виде и от действий безумного итальянца не пострадала.
Египетские боги в центре Судана
О том, что пирамиды Египта и Мероэ имеют общие корни, можно догадаться по выгравированным на некоторых из них настенным рисункам и барельефам внутри самих пирамид. Так, например, на одной из арок мы заметили изображения Сета и Анубиса. К сожалению, гравировка на второй стороне арки сейчас не видна из-за проведенной в 1986 году реставрации. Да, пирамиды Мероэ были частично отреставрированы, но сделано это было крайне небрежно: их просто залили строительным раствором, похоронив под его слоем часть рисунков.
В некоторые пирамиды можно зайти и увидеть барельефы, выполненные в до боли знакомой технике. Так как пирамиды Мероэ также служили гробницами, то и барельефы на внутренних стенах очень похожи на египетские. Да что там похожи, ощущение, что их делали одни и те же люди! Тут тебе и сами цари и царицы тех времен, подношения корзин с дарами, войны с копьями и мечами, а также множество других, уже не таких однозначных и понятных обычному обывателю изображений.
Вообще, история этих земель тесно связана с древним Египтом, еще со времен царства Керма известны случаи войн предков современных суданцев с представителями древнеегипетских царств. Немудрено, что даже столько времени спустя суданцы продолжают негласную «вражду» с Египтом и утверждают, будто их пирамиды Мероэ гораздо древнее египетских. Информация из «Википедии» гласит о том, что суданские были построены через 800 лет после того, как было закончено строительство последних египетских пирамид, то есть начиная с 700-х годов до нашей эры.
В плену песков
К сожалению, сейчас серьезных исследований пирамид Мероэ не проводится. Согласно «Википедии», последние серьезные работы по их исследованию проводились в 1920-х годах. И, по сути, с тех времен пирамиды стоят никому не нужные. Да, их обнесли колючей проволокой (не везде, и во многих местах этот «забор» уже давно скрылся под метровыми слоями барханов), да, там дежурит одна женщина-кассир, несколько мужчин-бедуинов с верблюдами да парочка торгашей со своими простенькими сувенирами.

Так что пирамиды потихоньку засыпает вездесущим песком, несмотря на то, что в 2011 году эта территория была объявлена ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия человечества.
С 2009 по 2017 год неподалеку от Мероэ работала российско-итальянская археологическая экспедиция, однако она занималась раскопками храмового комплекса Абу Эртейла. Вот и получается, что с 1923 года серьезных археологических исследований пирамид Мероэ не было, а в 1986 году местные их «отреставрировали», залив строительным раствором часть бесценных рисунков снаружи.
Им уже почти 3000 лет, если верить «Википедии», и гораздо больше, если верить самим суданцам, но сегодня они стоят заброшенные всеми — и суданцами, и европейцами. Ленивые барханы медленно засыпают пирамиды Мероэ песком. Взорванные Ферлини пирамиды так и стоят развороченные, на «отреставрированных» больше не разглядеть рисунков.

Никому до этих пирамид нет дела. И лишь бедуины за «бакшиш» (денежное вознаграждение) могут прокатить редких туристов на верблюде вокруг этих грандиозных сооружений, да ящерица пробежит по горячему песку, недовольная тем, что кто-то нарушил царящее тут запустение.

Автор: Владимир Малянов
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