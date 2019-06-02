Как главная загадка Судана стала забытым местом

В «Википедии» говорится, что эти пирамиды были возведены в период Мероитского царства (также известного как царство Куш) примерно через 800 лет после египетских, однако сами суданцы с этим совершенно не согласны и утверждают, что сооружения, известные сегодня как пирамиды Мероэ, на самом деле существовали еще до появления в этих краях царства Куш (9-8 века до нашей эры). И даже еще раньше!



До Мероитского царства на этих территориях господствовала культура Керма (царство Керма, по данным «Википедии», существовало с 2500–1500 годов до нашей эры). Так вот, суданцы в один голос утверждают, что пирамиды Мероэ были хорошо известны уже во времена царства Керма и были построены не ими.

