Как главная загадка Судана стала забытым местом

К сожалению, сейчас серьезных исследований пирамид Мероэ не проводится. Согласно «Википедии», последние серьезные работы по их исследованию проводились в 1920-х годах. И, по сути, с тех времен пирамиды стоят никому не нужные. Да, их обнесли колючей проволокой (не везде, и во многих местах этот «забор» уже давно скрылся под метровыми слоями барханов), да, там дежурит одна женщина-кассир, несколько мужчин-бедуинов с верблюдами да парочка торгашей со своими простенькими сувенирами.
Так что пирамиды потихоньку засыпает вездесущим песком, несмотря на то, что в 2011 году эта территория была объявлена ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия человечества.